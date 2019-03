Consorzio di Bonifica | sentinella del territorio

ilfriuli

(Di venerdì 8 marzo 2019) Si sono conclusi a San Giorgio di Nogaro con la riunione delle tre consulte territoriali Bassa pianura orientale , Bassa pianura centrale , Bassa pianura occidentale , gli incontri che ildi ...

RadioSieve : Lavori in prossimità del vecchio ponte di via di Corolla. Ecco l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria… - CivisChiana : Al CB2 Alto Valdarno non solo le donne sono di più, ma ricoprono anche ruoli fondamentali. Sempre con una marcia in… - ANBIToscana : Restyling Arno: arrivano i soldi per i lavori del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno -