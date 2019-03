Consolidamento. Dopo il rosa il grigio - ma molto chiaro

traderlink

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lo shutdown negli Stati Uniti è terminato da un pezzo, ma l'economia, in questo primo trimestre, appare ancora in affanno, ben più che nell'ultima parte dell'anno scorso. In Europa è la Bce stessa, ...

