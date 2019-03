Consob | Savona Presidente | via libera della Commissione Finanze della Camera

Consob - via libera alla Camera alla nomina di Savona : 35 sì : Via libera della commissione Finanze della Camera ad ampia maggioranza alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. I voti favorevoli sono stati 34, la maggioranza è a 25 in commissione, ...

Consob - Savona migliorare strumenti invece di aumentare poteri : "Non e' necessario aumentare i poteri delle autorità di controllo, ma migliorare gli strumenti". Lo ha detto l'ex ministro Affari europei Savona

Consob - Savona presidente : via libera dal Senato : MILANO - Via libera alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, la commissione che vigila sui mercati finanziari. Dalla commissione Finanze del Senato è arrivato il parere favorevole ...

Paolo Savona punta a implementare la blockchain in Consob : Nella seconda fase 'rendere conto dell'attività di fascia elevata, sia organizzativa che politica, del corpo dell'organizzazione e del vertice dei cinque commissari, nella catena blockchain, per ...

Paolo Savona presenta la "sua" Consob nel nome di Alberto Beneduce e dell'intelligenza artificiale. Con una nuova stilettata all'Europa : Per capire l'impronta che Paolo Savona vuole dare alla Consob - di cui è stato designato presidente - bisogna immergersi in una dimensione temporale ampia, quasi schizofrenica per le sue caratteristiche, eppure presentata e rivendicata come coerente. La credibilità di un'esperienza al servizio del Paese unita a una visione futuristica - quest'ultima molto vicina al vocabolario Casaleggio - si manifesta, nelle parole di Savona, ...

Consob - il triplice obiettivo di Savona : E' un "triplice obiettivo" quello che Paolo Savona , indicato alla presidenza della Consob , propone per il futuro della Commissione: "proteggere il risparmio, mobilitarlo per la crescita e limitare ...

Governo in tilt pure su Consob Salta il ticket Savona-Minenna : I nomi circolati nei giorni scorsi sono quella di Mauro Nori, attuale consigliere del ministro dell'Economia, con Pasquale Tridico vice. Nella rosa dei nomi anche l'esperto di previdenza Alberto ...

