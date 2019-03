Concorso per le scuole | ' Rileggiamo L' Articolo 3 della Costituzione'

Concorso Forze Armate 2019 per diplomati : posti per allievi e bando : Concorso Forze Armate 2019 per diplomati: posti per allievi e bando posti e requisiti Concorso Forze Armate 2019 Pubblicato il bando di Concorso in GU per la selezione di 306 allievi Marescialli delle Forze Armate. I vincitori parteciperanno al 22esimo corso biennale – periodo 2019-2021 – volto alla formazione di sottufficiali di grado superiore di Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Concorso Forze Armate 2019: posti e requisiti I ...

Concorso Polizia Penitenziaria 2019 - 754 posti : tutte le informazioni per partecipare : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Concorso, indetto con decreto lo scorso 11 febbraio, ha lo scopo di potenziare il quantitativo di personale in servizio presso l’amministrazione Penitenziaria. La domanda per il Concorso Polizia Penitenziaria va inviata entro e non oltre il 6 aprile 2019. Vediamo assieme i requisiti necessari per ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 7 marzo 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.29 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 7 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.29 sembra essere ...

Concorso Polizia Penitenziaria : a bando 754 posti per Allievi Agenti : C'è tempo fino al 4 aprile per partecipare al Concorso pubblico per il reclutamento di 754 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria. Il bando prevede una selezione basata su titoli e sull'espletamento di diverse prove; chi verrà reputato idoneo al ruolo sarà ammesso direttamente al corso di formazione previsto.Continua a leggere

Il Concorsone. Navigator - parte il bando : in 60mila per 6mila posti : ... reddito di cittadinanza; disciplina dei contratti di lavoro; sistema di istruzione e formazione; regolamentazione del mercato del lavoro; economia aziendale. Chi vincerà l'appalto dovrà preparare i ...

Ministro Bussetti - novità per i docenti precari : in ruolo solo tramite Concorso : Le ultime novità, per quanto riguarda il super atteso concorso per docenti, riguardano i docenti precari che hanno svolto servizio per più di 3 anni nella scuola pubblica. Il Ministro dell'istruzione si è dunque concentrato su una categoria che secondo alcuni sindacati verrebbe presa poco in considerazione rispetto al grande lavoro svolto negli anni nella scuola. Le dichiarazioni del Ministro Il Ministro ha affermato che il reclutamento e ...

Concorso psicologo a Milano e Modena - per assistente sociale a Brescia : Ancora attivi tre concorsi pubblici per la professione di psicologo e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al 5 aprile sono stati pubblicati dall'Università degli Studi di Milano, dall'Azienda Unita Sanitaria Locale di Modena (psicologo), e dal Comune di Brescia per quanto concerne il ruolo di assistente sociale. Due concorsi per psicologo L'Università degli Studi di Milano - Direzione Risorse Umane indice un avviso pubblico, per la ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 5 marzo 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.28 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 5 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.28 sembra essere ...

Concorso per titoli ed esami presso l'Ufficio Garante per la protezione dei dati personali : Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una selezione per titoli ed esami, funzionale a reclutare quattro impiegati operativi in prova, a livello iniziale della tabella stipendiale degli impiegati operativi del Garante. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, il quale è uscito sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2019: sarà necessario compilare il ...

Scuola - offerte di lavoro : 2 bandi di Concorso in Lombardia per educatori asilo nido : Il Comune di Casalpusterlengo (provincia di Lodi) ha pubblicato un bando di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di 3 educatori asilo nido (Categoria C1 d’accesso, CCNL Comparto Funzioni Locali). L’attività si svolgerà nell’arco di 18 ore settimanali lavorative. A Casalpusterlengo bando per educatori di asilo nido, scadenza 13 marzo Le domande andranno inoltrate entro e non oltre il giorno 13 ...

Carabinieri - il sindacato : “Donne incinte escluse dal Concorso interno per allievi marescialli. Palese discriminazione” : “L’Arma si vuole fregiare di essere un’Amministrazione che tutela e protegge le donne, ma le prime donne a essere violate sono proprio le sue dipendenti, che quando sono incinta sono un peso, una zavorra, una quota di personale da mortificare, con una richiesta fuori da ogni crisma”. A scrivere è una donna carabiniere che si è rivolta al sindacato dei militari, denunciando una discriminazione per le colleghe in stato di gravidanza nelle regole ...

A Pisa i nuovi requisiti per il Concorso fanno infuriare le aspiranti vigilesse : «Siamo state discriminate» : aspiranti vigilesse in difficoltà. Succede a Pisa, dove durante il concorso per l'assunzione di tre vigili urbani, solo il 12,5% delle aspiranti arrivate al secondo step, e cioè quello delle prove ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 2 marzo 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.27 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 2 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.27 sembra essere ...

Fabrizio Corona organizza un Concorso per passare una giornata con lui pagando 279 euro : Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un concorso. In palio, per i 100 fortunati vincitori - previo pagamento di una quota - una giornata intera da passare con l'ex re dei paparazzi, per poter partecipare ad un workshop e poter apprendere i trucchi del mestiere, leggere insieme a lui il suo ultimo libro e partecipare a dei casting. Il concorso indetto dal fotografo dei vip Fabrizio Corona ha deciso di organizzare e pubblicizzare un ...