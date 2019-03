Come guarire l'Italia dei senza cervello : Il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, ieri ha ricordato che tra i fattori interni che pesano sul rallentamento dell'Unione europea c'è un tema gigantesco legato "a un calo di ...

Diabete - sarà possibile guarire? Ecco Come cambieranno le cure per combattere la glicemia alta : come cambierà la cura contro il Diabete di tipo 2? sarà possibile guarire da questo malattia? Dal ‘pancreas artificiale’ autonomo in grado di rilasciare non solo insulina ma anche altri ormoni che regolano la glicemia, come il glucagone, alle staminali indotte, ovvero riprogrammate per differenziarsi in cellule che producono insulina e impiantate senza l’utilizzo di immunosoppressione, fino ad algoritmi e sistemi di ...

Chad Michael Murray in Riverdale 3 Come guru della Farm pronto a “guarire anime devastate” : Il risvolto della medaglia c'è sempre e il pubblico attende di scoprire quale sia ma il fatto è che Chad Michael Murray in Riverdale 3 assumerà un ruolo di rilievo e questo renderà felici non solo i fan della serie The CW ma anche tutti coloro che lo hanno amato in One Tree Hill. In realtà il suo aspetto non ha niente di tetro e pauroso ma, a quanto pare, toccherà al nostro angelo biondo prestare il volto al leader della sette di cui i fan di ...