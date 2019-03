Clima | Greta Thunberg eletta “donna dell’anno” dai giornali svedesi

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019)è statanel suo Paese, la Svezia, “donna dell’anno“. L’attivista sedicenne che con i suoi scioperi del venerdi’ ha dato vita al movimento – ormai di dimensioni globali – degli studenti che lottano per salvare il pianeta dalle devastazioni dei cambiamentitici, in un sondaggio dell’istituto Inizio realizzato per conto del quotidano Aftonbladet, in patria ha battuto la leader dei cristiano-democratici Ebba Busch Thor. Stesso onore, e sempre con l’occasione dell’8 marzo, le e’ stato tributato da un altro giornale svedese, Expressen. In questo caso e’ stata una giuria a scegliere il nome ditra decine di possibili altre scelte. Nella top ten di Aftonbladet, la ragazzina di Stoccolma che con il suo esempio ha convinto di milioni di ragazzini a scendere in piazza in nome ...

