Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri alla Roma - la vita di un tecnico entrato nella storia : Inizia una nuova avventura per l’allenatore Claudio Ranieri, l’ex Leicester sarà il sostituto di Eusebio Di Francesco. Il tecnico è entrato nella storia per lo storico scudetto in Premier nel 2016, con il Leicester e che non è stato ‘cancellato’ dal successivo esonero e dalle esperienze in Ligue1 (Nantes) e di nuovo in Premier (altro esonero recentissimo con il Fulham). E’ stato premiato dalla Fifa nel 2016 ...

Calcio - la Roma esonera Eusebio Di Francesco. I giallorossi saranno guidati da Claudio Ranieri : La Roma ha esonerato Eusebio Di Francesco. È arrivato poco fa l’annuncio della società giallorossa che ufficializza una notizia che era ormai nell’aria dopo l’eliminazione subita ieri sera dei giallorossi in Champions League, con l’epilogo beffardo della sfida contro il Porto. Il tecnico toscano era già in bilico dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel derby con la Lazio e il risultato di ieri ha convinto definitivamente la dirigenza a prendere ...

Roma - esonerato Di Francesco. In pole per la sostituzione c’è Claudio Ranieri : Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. La dirigenza giallorossa ha esonerato l’allenatore dopo il pesante k.o. nel derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Champions League in virtù della sconfitta per 3-1 contro il Porto. In pole per la sostituzione del tecnico c’è Claudio Ranieri, esonerato negli scorsi giorni dal Fulham. “Da parte mia e di tutta l’As Roma, vorrei ringraziare Eusebio per ...

Roma - ufficiale l’esonero di Di Francesco : al suo posto in arrivo Claudio Ranieri : La società giallorossa ha deciso di esonerare Di Francesco, al suo posto arriva Claudio Ranieri fino al termine della stagione Eusebio Di Francesco chiude la sua esperienza con la Roma, il club giallorosso ha esonerato il proprio allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Porto. Ranieri – AFP/LaPresse Nonostante l’ex Sassuolo abbia diretto l’allenamento di questo pomeriggio, Pallotta ...

Calcio - il Fulham esonera Claudio Ranieri - al suo posto Scott Parker : È già finita l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham in Premier League. Il tecnico romano è stato esonerato dopo soli 106 giorni dal proprietario della squadra inglese Shahid Khan, che ha preso questa decisione dopo l’incontro nel pomeriggio. Sfuma quindi il sogno di Ranieri di ottenere la salvezza con i Cottagers, che si trovano penultimi in classifica e che ieri sono stati sconfitti 2-0 nello scontro diretto con il ...

