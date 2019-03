calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Rivoluzione. Dopo l’esonero di Di Francesco, pochi minuti fa sono arrivate anche le dimissione del DsDopo il caos post Porto-con i tifosi e un clima tutto meno che tranquillo, il dirigente lascia la squadra capitolina. Aria tesissima in casa giallorossa, ha lasciato tanti strascichi l’eliminazione dalla Champions in seguito all’uscita dalla Coppa Italia e alla sconfitta nel derby.E nel frattempo, in giornata, è atteso l’arrivo del neo tecnico Claudio Ranieri.L'articolo, siCalcioWeb.

CalcioWeb : Clamoroso #Roma, si dimette #Monchi - tuttonapoli : Clamoroso Roma: Monchi si dimette e firmerà rescissione contratto! Il ds era contrario all'esonero del tecnic... - fcin1908it : Sky - Roma, clamoroso ribaltone tecnico: dopo Di Francesco via anche Monchi - -