Ciclocross | Teocchi e Colledani convocati dalla Nazionale Italiana per il Trofeo

Ciclocross - Tempier si impone nella Andora Race Cup : Chiara Teocchi quarta tra le donne : Il francese del Team Bianchi Countervail vince la Andora Race Cup su Methanol CV RS. Colledani 14°, Teocchi quarta fra le donne Stephane Tempier è il primo re di Internazionali d’Italia Series 2019. Il francese del Team Bianchi Countervail ha infatti vinto in solitaria la prima prova del circuito, la Andora Race Cup, disputata ad Andora (Savona) sabato 2 marzo. Confermando l’eccellente stato di forma già espresso ...

Campionati italiani di Ciclocross - Colledani e Teocchi al via della Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote : Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno in gara alla Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote, nelle Canarie, dal 26 al 29 gennaio A meno di due settimane dai podi dei Campionati italiani di ciclocross, gli atleti italiani del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per l’esordio stagionale 2019 in mountain bike. Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno infatti in gara nella Club La Santa 4 Stage MTB a Lanzarote, Isole Canarie ...

Ciclocross – Campionati Italiani - Chiara Teocchi conquista una splendida medaglia di bronzo : L’élite del Team Bianchi Countervail protagonista a Milano con Zolder Pro disc. Settimo posto per Colledani nella gara maschile Obiettivo centrato per Chiara Teocchi ai Campionati Italiani di Ciclocross, domenica 13 gennaio. Sul tracciato dell’Idroscalo di Milano, al debutto tricolore fra le Donne Elite, la bergamasca del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Zolder Pro disc ha concluso al terzo posto in 39’28”, ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : decimo titolo per Eva Lechner - battute Alice Maria Arzuffi e Chiara Teocchi : Eva Lechner si laurea per la decima volta in carriera campionessa italiana di Ciclocross. La 33enne bolzanina ha trionfato all’Idroscalo di Milano, proseguendo così il suo dominio in questa competizione, conquistando l’ottavo titolo nazionale consecutivo. L’attesissimo duello con Alice Maria Arzuffi è stato vinto ancora una volta dall’atleta più esperta, con la brianzola che si è dovuta accontentare per il terzo anno di fila della seconda ...

Giro d’Italia Ciclocross 2019 : vincono Jacob Dorigoni e Chiara Teocchi a Capannelle : Si è conclusa oggi l’edizione 2019 del Giro d’Italia di ciclocross, con l’ultima di sette tappe che si è svolta a Roma, all’Ippodromo di Capannelle. A trionfare tra gli uomini è Jakob Dorigoni (Selle Italia Guerciotti) che la spunta su Christian Cominelli (Cycling Cafè) e Nadir Colledani della Bianchi Countervail. A prendersi la maglia rosa finale, dunque il successo conclusivo, è Antonio Folcarelli. Tra le donne la ...

Ciclocross – Team Bianchi : Colledani e Teocchi - prove di Tricolori al Memorial Romani Scotti di Roma : I due atleti del Team Bianchi Countervail in gara nel giorno dell’Epifania nell’ultima prova del Giro d’Italia Ciclocross Inizia all’Epifania il 2019 agonistico per Nadir Colledani e Chiara Teocchi. I due atleti del Team Bianchi Countervail prenderanno parte al Memorial Romano Scotti, sesta e ultima prova del 10° Giro d’Italia Ciclocross, in programma domenica 6 gennaio all’Ippodromo delle Capannelle ...