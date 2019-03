Ciclismo | Eurosport presenta il suo programma | le classiche | Giro | Tour e tanto altro

Calendario Ciclismo 2019 : tutte le gare sui canali Rai e su Eurosport - tra Grandi Giri e Classiche. Dove si vedranno le corse? : Oggi Rai Pubblicità ha comunicato il Calendario delle gare ciclistiche che verranno trasmesse sui canali Rai, la trattativa con RCS Sport dovrebbe avere dato i suoi frutti e dunque Giro d’Italia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo dovrebbe avere la meritata copertura sui canali del network pubblico insieme al Tour de France e alle altre Classiche Monumento. Eurosport si conferma invece la casa del ciclismo e proporrà per ...

Parigi-Nizza di Ciclismo : percorso con 8 tappe - diretta tv su Eurosport : Il calendario di ciclismo si intensifica sempre più. Gli appuntamenti in programma nel mese di marzo saranno numerosi. Dopo la 13ª edizione delle Strade Bianche, ci attenderà la 77ª edizione della Parigi-Nizza. La corsa a tappe sarà di scena dal 10 al 17 marzo 2019. L’anno scorso fu vinta da Marc Soler, davanti a Simon Yates e Gorka Izagirre, chi lascerà il proprio nome nell’albo d’oro stavolta? Poche le speranze italiane, ma qualche corridore ...

Al via la stagione del Ciclismo su Eurosport : tre tappe nella Penisola iberica : ciclismo Eurosport. Ci avviciniamo a grandi passe alla stagione più calda e iniziano così gli avvenimenti da non perdere per tutti gli appassionati di ciclimo. Eurosport ha predisposto una programmazione davvero ricca già a partire da oggi e comprendente le tre storiche corse a tappe della Penisola iberica: la Volta a la Comunitat Valenciana (6/10 febbraio), la Vuelta […] L'articolo Al via la stagione del ciclismo su Eurosport: tre tappe ...