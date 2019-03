Ciclismo | Alan Marangoni | “La mia nuova vita da presentatore In Italia i gregari stanno

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – Ilo, quella figura così affascinante, dal sapore antico, dell’uomo pronto a sacrificarsi per gli altri. Un ruolo importante, fondamentale, ma spesso sottovalutato nelche conta. L’delle due ruote, in questi anni, ha conosciuto un ragazzo che ha rappresentato alla perfezione la veste delo. Che come nelle storie più belle, dopo tanta fatica, e nell’ultimo atto tra i professionisti, ha realizzato il sogno di alzare, per la prima volta, le braccia al cielo; e chiudere così, con serenità, una carriera passata al servizio di tanti campioni. Stiamo parlando di, che dopo dieci anni di corse ha colto l’opportunità di vivere il suo amatosotto un altro punto di vista, reinventandosi da pocodi GCN. A cuore aperto, il romagnolo ci racconta la sua, gli ultimi ...

OA_Sport : La nuova vita da presentatore di Alan #Marangoni. E un grido d'allarme: 'Pochi soldi e poche squadre, così i gregar… -