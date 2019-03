Ci siamo | primo fondo sovrano al mondo scarica i titoli petroliferi

Fazzone - FI - : 'Zappacosta è l'uomo giusto al posto giusto. Fratelli d'Italia ci segua - a Civitavecchia possiamo vincere al primo turno' : La valorizzazione e lo sviluppo del porto di Civitavecchia sono le precondizioni indispensabili per la crescita dell'economia locale. Si tratta di un hub di importanza strategica non solo per Roma e ...

Gli italiani sono più sani dei francesi - dei tedeschi e degli inglesi : ma non siamo più al primo posto - ecco chi ci ha superato : La classifica dell’agenzia Bloomberg che stila i Paesi più in salute al mondo mette la Spagna al primo posto. Il paese della paella, per la prima volta, supera quello della pizza che scende al secondo posto dopo tanto tempo. La graduatoria prende in considerazione le principali 169 economie mondiali e tiene conto di tutti quei fattori che contribuiscono complessivamente alla salute dell’uomo a partire dal cibo e dalle abitudini ...

Primo Levi - la lettera inedita : "Le SS ci radono - tatuano e vestono di stracci : non siamo più uomini" : "Ci radono i capelli, ci tatuano sul braccio un numero progressivo, ci denudano, ci rivestono di stracci immondi a rigoni: non siamo più uomini. Nessuno spera più di uscire". C'è tutta la prosa di Primo Levi, la grandezza del narratore, l'asciuttezza che ne sarà lo stile e nello stesso tempo la capacità di accendere lo sdegno con la forza di un resoconto scientifico reso drammaticamente eloquente dai numeri ...

Abruzzo : Finco (Lega) - 'siamo il primo partito in Regione - e in crescita da Nord a Sud' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, anche se locale, dimostra che la Lega è in costante crescita dal Nord al Sud e che le politiche e le strategie messe in campo a livello nazionale dal ministro Matteo Salvini lo premiano sia per la coerenza delle sue sc

Test Motogp Sepang - primo Marquez - Rossi 6° ma soddisfatto : 'siamo nella direzione giusta' : Dalle 3 di questa notte è iniziata la stagione 2019 di Motogp con i consueti Test di inizio campionato nella pista di Sepang, in Malesia. Test molto importanti perché servono ai piloti e alle case costruttrici per verificare i miglioramenti della moto e per capire se la strada intrapresa sia quella giusta o meno. Inoltre, le curiosità aumentano anche per i tanti cambi di scuderia. Jorge Lorenzo, per esempio, ha lasciato la Ducati per approdare ...

Cgil - il primo discorso di Landini da segretario : “siamo noi il vero cambiamento. Salvini ci sta portando indietro” : “Noi siamo il vero cambiamento“. È il nuovo segretario generale Cgil, Maurizio Landini a rivendicare, dal palco del XVIII congresso del sindacato, il primato di cui spesso si fregia il governo Lega-M5s. “Ho pensato subito di fare due cose da segretario generale: appena eletto sono andato ad un’assemblea dell’Anpi per dire che la resistenza contro il fascismo non è finita e dobbiamo continuare perché è un valore ...