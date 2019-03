Chiara Ferragni e la foto sulla giostra con Leone Fan al vetriolo | ' Anaffettiva | tuo

Chiara Maci/ "Io come la Ferragni - ecco perché!" - dagli inizi all'amore per La Mantia : Chiara Maci racconta gli esordi e spiega che anche lei è stata attaccata senza motivo come è accaduto a Chiara Ferragni, ecco perché.

Fedez sul letto con Chiara Ferragni - ma la foto disgusta i fan : L'influencer più nota in tutto il mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto sdolcinato con il compagno Fedez, ma questa volta la bellissima bionda non è stata attenta ai particolari, ...

Chiara Ferragni e la foto con Fedez sul letto - ai fan non sfugge un dettaglio. «Orrore» : Chiara Ferragni e la foto con Fedez sul letto. Su Leggo.it le ultime novità. Ai fan non sfugge un dettaglio, che definiscono inquietante: «Che schifo». I Ferragnez tornano a far parlare di loro. L’influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto romantico con il marito Fedez. Ma qualcosa avrebbe inquietato i follower… I due sposini sono scalzi e Chiara cinguetta ironica: «Adesso ditemi che i suoi piedi ...

Chiara Maci : “Io come Chiara Ferragni attaccata inspiegabilmente” : Chiara Maci si racconta: “L’Italia a morsi è il programma che sognavo di fare” Chiara Maci è una delle food blogger più conosciute e amata dagli utenti italiani. Dopo aver inspirato i suoi fan con ricette gustose e consigli gastronomici che hanno segnato la strada del suo successo, Chiara Maci è arrivata ad avere un […] L'articolo Chiara Maci: “Io come Chiara Ferragni attaccata inspiegabilmente” proviene da ...

Chiara Ferragni e la notte magica a Roma con Fedez : Bagno di folla per Chiara Ferragni e Fedez a Roma. Tutto si è svolto nella serata di ieri, lunedì 4 marzo, nel cuore della Capitale. Insieme alla mamma Marina di Guardo e le sorelle Valentina e ...

Quanto guadagna Chiara Ferragni al mese e a post. Lo stipendio : Quanto guadagna Chiara Ferragni al mese e a post. Lo stipendio stipendio Chiara Ferragni, Quanto è pagata Numeri da capogiro per la Chiara Ferragni nazionale che fa parte della top ten degli influencer più pagati al mondo. Ma in cosa consiste precisamente il lavoro di influencer? Quanto percepisce la Ferragni al mese e per post? Scopriamone tutti i dettagli insieme. Quanto guadagna Chiara Ferragni: il confronto con la collega Chiara Biasi Non ...

Roma - per Fedez e Chiara Ferragni super cena con vista Colosseo dallo chef stellato Di Iorio : Per Fedez e Chiara Ferragni viaggio a Roma e cena con spettocolare vista del Colosseo nel ristotante ARoma di Palazzo Manfredi. Per loro super cena dello chef stellato Giuseppe Di Iorio, in uno dei...

Chiara Ferragni - lo scatto hot. E Fedez cancella la foto : L'influencer Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno preso parte al party organizzato da Vanity Fair , dopo la notte degli Oscar 2019 , a Los Angeles. Una serata spensierata all'insegna del ...

Chiara Ferragni - seno coperto con le mani sui social : Fedez elimina foto il giorno dopo : Succede subito dopo la serata di premiazione degli Oscar, quando poco prima di coricarsi, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di pubblicare uno scatto a dir poco osè dove la bellissima fashion blogger è priva di abiti e con il seno coperto esclusivamente dalle proprie mani. L'immagine è stata pubblicata dal cantante dopo una serata dove probabilmente qualche bicchierino di troppo è riuscito ad annullare parte dei freni inibitori. Uno scatto ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Volevo essere magra come Chiara Ferragni" : Valentina Dallari ha rivelato ai microfoni delle Iene di essere finita nel vortice dell' anoressia , per seguire un modello di bellezza e successo molto amato sui social-media. Stiamo parlando di ...