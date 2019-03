Chelsea | la Fifa conferma il blocco del mercato Respinta la sospensiva

Chelsea - la Fifa respinge il ricorso sulla sospensiva : “Siamo sbalorditi” : Il Comitato d’appello della Fifa ha respinto il ricorso presentato dal Chelsea sul blocco di due sessioni di calciomercato, non concedendo una sospensiva in attesa dell’appello. Il club di Roman Abramovich potrebbe ora chiedere alla Corte arbitrale dello sport di Losanna (Tas) di concedere un’ordinanza provvisoria, che consentirebbe ai giocatori di poter firmare fuori stagione. […] L'articolo Chelsea, la Fifa respinge il ...

La Fifa stanga il Chelsea : due sessioni senza mercato. E Higuain rischia : stangata della Fifa sul Chelsea che nelle prossime due sessioni di mercato non potrà acquistare calciatori. Lo ha deciso la commissione disciplinare che ha sanzionato il club londinese per 29 violazioni relative ai trasferimenti e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni, tra cui l'ex attaccante Bernard Traorè. Il Chelsea può fare ricorso al massimo lunedì, ma nel frattempo dovrà regolarizzare entro 90 giorni la situazione dei ...

Caso Chelsea - il club tuona : “agito in conformità col regolamento Fifa - presenteremo ricorso” : Il Chelsea presenterà ricorso contro lo stop al calciomercato deciso dalla Fifa per le prossime due sessioni: la nota del club inglese “Il Chelsea ha agito in conformità dei regolamenti e presenterà a breve ricorso alla Fifa”. Lo ha annunciato il club londinese dopo la decisione della commissione disciplinare della Fifa di sanzionale la società inglese con il blocco di due sessioni di mercato e una multa di 600mila franchi ...

Gonzalo Higuain - la sentenza Fifa che inguaia la Juventus : perché deve tornare - non può stare al Chelsea : Grossi guai per la Juventus. Colpa del Chelsea e di Gonzalo Higuain. La sanzione inflitta ai Blues e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni (sentenza Fifa arrivata negli ultimissimi minuti) infatti costringeranno il club a restituire

La FIFA ha imposto al Chelsea il divieto di acquistare nuovi giocatori fino al 2020 : La squadra di calcio del Chelsea non potrà comprare nuovi giocatori per le prossime due finestre di mercato, e quindi fino al 2020, come sanzione della FIFA per le pratiche irregolari riscontrate nell’ingaggio di ventinove giocatori minorenni nel corso degli