Nessuna risposta da parte del Vaticano alla richiesta della famiglia, tramite il proprio legale, di riuna tomba nel cimitero teutonico,che si trova all'interno delle Mura vaticane. Secondo una lettera anonima, il corpo di Emanuela, scomparsa il 22 giugno del 1983,sarebbe in quella tomba. "In realtà -dice il fratello Pietro- la lettera segue altre segnalazioni del genere"."Perché questo muro di gomma da parte del Vaticano? Sentiamo ripeterci 'Per noi ilè chiuso'"ma "Emanuela è la prima cittadina vaticana rapita".(Di venerdì 8 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : Caso #Orlandi, Santa Sede: si studia la richiesta della famiglia di riaprire una tomba - TelevideoRai101 : Caso Orlandi:aprire tomba?Vaticano tace - Matt_Orlandi : @dario12921305 MJ, ma nel caso loro sono due ruoli molto diversi -