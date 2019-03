Caro ministro venga a vedere come è ridotta la stazione Termini

' Più Democrazia in Trentino ' * partecipazione popolare : « Il Ministro FracCaro invita le Associazioni al confronto - a Roma il 20 febbraio »... : La recente cronaca politica non ci lascia indifferenti: l'introduzione di un quorum approvativo del 25% non ci piace affatto e il Ministro lo sa bene. Per Più Democrazia in Trentino e Iniziativa per ...

"Caro ministro Bussetti - le spiego perché insegnare al Sud è una fatica e un privilegio" : la lettera di una prof di Brindisi è virale : Una docente di una scuola primaria replica al numero uno del Miur che aveva criticato i docenti del Sud: "Ogni alunno per voi vale quanto un caffè, per noi molto di più"

Caro ministro Bussetti - impegnatevi di più voi : di Giulio Scarantino Caro ministro Bussetti, sono un ex studente del Sud e anche figlio di un’insegnante della Sicilia. Nella mia vita sono stato fortunato, non mi è mancato mai nulla e ho potuto frequentare la scuola con serenità. Addirittura ho potuto frequentare la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, secondaria e per finire il terzo ciclo di studio. Per gli anni di obbligo scolastico non ho mai dovuto viaggiare per ...

"Caro ministro Bussetti - venga a vedere in che condizioni si insegna al Sud" : La lettera di una dirigente scolastica: istituti in pessime condizioni e insicuri, pochi fondi per la manutenzione, orari di lavoro prolungati e non retribuiti

Pd verso no a taglio parlamentari - polemica con ministro FracCaro : La linea l'aveva già indicata Matteo Renzi qualche giorno fa: le riforme Lega-M5s così come sono non vanno, le presentano come un taglio dei parlamentari ma il vero obiettivo è il Parlamento, non ha niente a che fare con quello che avevamo proposto noi. Una posizione che è riemersa durante la riunione del gruppo al Senato, sostenuta innanzitutto dal presidente Andrea Marcucci. Il Pd, come condizione per un possibile sì, mette sul tavolo una ...

Riforme - ministro FracCaro : no diversivi Pd - tagliare parlamentari : "Sulla riduzione dei parlamentari i cittadini meritano chiarezza. Se ne discute da decenni, tutti i partiti hanno proposto questa riforma e ora c'è l'occasione concreta di approvarla con il nostro ...

Riforme : il Pd rilancia sul bicameralismo ma arriva lo stop del ministro FracCaro : Il disegno di legge della maggioranza che taglia il numero dei parlamentari approda nell'Aula del Senato, ma il Pd rilancia invitando M5s e Lega ad allargare il perimetro dell'intervento al superamento del bicameralismo perfetto: una proposta per il momento liquidata come "diversivo" dal ministro Riccardo Fraccaro.Proprio Fraccaro in mattinata ha ricordato che il taglio di senatori (da 315 a 200) e dei deputati (da 630 a 400) è "una ...

Caro ministro Bonisoli - l’auto non è una forma d’arte ma un’arma : Il ministro dei Beni culturali pentastellato Alberto Bonisoli, in un’intervista alla rivista Automobile, ha paragonato l’auto a una forma d’arte. Vorrei rispondere al ministro che l’arte non uccide: l’arte è vita, bellezza, pace. Mentre l’auto è un’arma potenziale, una pistola carica. Gli incidenti stradali, provocati nella stragrande maggioranza dalle auto, sono le prime cause di morte nel mondo, soprattutto per i giovani e bambini. Circa 3.400 ...

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e Caro ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio, vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Milano : Sala - 'Salvini parla su rinCaro Atm ma quando fa il ministro?' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Ora Salvini ha da dire anche sul biglietto della metropolitana. Ma prima o poi comincerà a fare quello per cui è pagato e cioè il ministro dell’Interno?". Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, replica a distanza alle critiche mosse dal ministro e leade