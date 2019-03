Capitan Marvel e le altre | la rivincita | femminista | delle supereroine dei fumetti

La furia del web contro la protagonista di Capitan Marvel : Il film deve ancora uscire, ma i fan della Marvel si stanno già scatenando in rete, in particolar modo su Rotten Tomatoes, il noto sito di cinema, contro la protagonista di Capitan Marvel, Brie Larson, a causa delle sue posizioni femministe.L'attrice, infatti, attivista e femminista impegnata, soltanto quest'estate aveva rilasciato alcune dichiarazioni considerate sessiste, che non sono andate giù a molti fan di sesso maschile. Nei commenti su ...