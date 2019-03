Caos Real Madrid | il presidente vuole Mourinho | i soci Loew

Isola - Caos in Honduras : Jo Squillo abbandona il reality. Ecco cosa sta succedendo : Jo Squillo ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. La notizia è arrivata poco fa e ha lasciato di stucco tutti i naufraghi. Jo era stata sottoposta ad accertamenti medici dopo un infortunio. E oggi sarebbe arrivata la diagnosi. La naufraga avrebbe riportato la rottura dell’osso del piede e per questo sarebbe stata costretta ad abbandonare il gioco. È stata Soleil Sorgè ad avvertire i compagni. ...

Isola - Caos in Honduras : Jo Squillo abbandona il reality. Ecco cosa sta succedendo : Jo Squillo ha abbandonato l' Isola dei Famosi. La notizia è arrivata poco fa e ha lasciato di stucco tutti i naufraghi. Jo era stata sottoposta ad accertamenti medici dopo un infortunio . E oggi ...

Caos Real Madrid : rottura totale tra Bale e compagni : Caos Real Madrid: rottura totale tra Bale e compagni L’ennesima tensione in un’annata complicata come quella di quest’anno per il Real Madrid. E’ rottura totale fra Gareth Bale e lo spogliatoio dei Blancos, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo”AS“. Ormai emarginato dal gruppo, la situazione appare più che mai tesa in casa Real, nel momento più delicato della stagione. Si può quindi parlare a ...

Caos Wanda Nara - la moglie di Icardi torna a parlare di mercato sui social : il tweet sul Real Madrid poi cancellato [FOTO] : Wanda Nara non smette di far parlare di sé, la moglie di Mauro Icardi torna a parlare del marito e delle trattative di mercato sui social… ma poi cancella tutto! Wanda Nara ed i social, che gran pasticcio! Su Twitter, nella notte, la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una serie di foto del marito con la maglia dell’Inter, ma non solo. Anche i gol più belli segnati dall’argentino con i nerazzurri sono stati postati dalla ...

La regina - piano di fuga dalla Brexit : «Se c'è Caos - Reali via da Londra» : E' vero che, in fatto di missili, il mondo sembra giocare al revival della Cold War tra vecchie e nuove superpotenze. Ma non è Putin o il riarmo cinese a impensierire i custodi della monarchia ...

Effetto CR7 : Caos Madrid - la Juve è Real : Sergio Ramos ad agosto: 'La perdita di un giocatore importante come Ronaldo è negativa, ma non è questo il motivo per cui smetteremo di vincere. Nel corso della storia sono passati qui tanti campioni, ...