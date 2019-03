Camion in fuga travolge bimbo 14 mesi | è grave Marostica | autista rischia linciaggio

Vicenza - mamma e figlio di 14 mesi travolti dal Camion in fuga dal posto di blocco : bimbo gravissimo - l'autista era ubriaco. Ha rischiato linciaggio : mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga da un posto di blocco: è successo in provincia di Vicenza, in Veneto. Ha centrato con il camion una mamma e un passeggino nel quale...

Vicenza - Camion in fuga travolge famiglia : bimbo di 14 mesi in gravissime condizioni : Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Marostica, nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l’elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l’altro figlio piccolo che ...

