giornalenisseno

(Di venerdì 8 marzo 2019) ...il progetto " aggiunge l'altra curatrice Olga Nassis - includono il concetto di femminilizzazione del lavoro che ormai parte dell'analisi sulle trasformazioni del mercato del lavoro nell'economia ...

giornalenisseno : Caltanissetta, “Guardateci negli occhi”: ritratti di donne negli scatti di 15 fotografi. Dal 10 al 26 marzo in most… - RadioCL1 : “Guardateci negli occhi”. Ritratti di donne negli scatti di 15 fotografi. A Caltanissetta dal 10 al 26 marzo in mos… - SeguoNews : 'Guardateci negli occhi'. Ritratti di donne negli scatti di 15 fotografi in mostra a Caltanissetta - Seguo News -