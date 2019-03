Calciomercato | Monchi lascia la Roma | i top acquisti e le cessioni in giallorosso FOTO

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Monchi si mette in discussione ma nega colpi last minute : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Monchi fa autocritica dopo il crollo di Firenze: 'Sono io ad essere in discussione. Il nostro mercato però è chiuso'.

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : ultima giornata in tempo reale. C’è tempo fino alle ore 20! Monchi : “Il mercato della Roma è chiuso” : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Calciomercato Roma - l’Arsenal piomba su Monchi : Calciomercato Roma, tentazione Premier per Monchi- Particolarmente contestato dall’ambiente Romanista negli ultimi mesi, ma con molti altri estimatori nel mondo del calcio, in particolar modo all’estero. Il ds giallorosso Monchi di recente è stato molto criticato per i suoi affari di mercato: i tifosi della Roma non sono soddisfatti (e usiamo un eufemismo) della campagna […] L'articolo Calciomercato Roma, l’Arsenal piomba su Monchi ...

Calciomercato Roma - assalto del Real Madrid su Zaniolo : Monchi però studia il rinnovo : Il club spagnolo stregato dal giovane giocatore della Roma, che dal canto suo però lavora con l’agente di Zaniolo per il rinnovo Arrivato come pedina di scambio nell’ambito dell’affare Nainggolan con l’Inter, Nicolò Zaniolo si sta adesso piano piano prendendo le luci dei riflettori a suon di gol e super prestazioni. Bellissima la sua prima rete in Serie A, Realizzata contro il Sassuolo in perfetto stile… ...

Calciomercato Roma - Monchi blocca Mancini per l’estate : Calciomercato Roma Mancini – Il mercato invernale ha aperto da poco meno di 24 ore e già si pensa a quello estivo. E’ il caso di Monchi e della Roma che oltre a puntellare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, Berg e De Paul al momento sono i nomi più gettonati, sta tessendo […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi blocca Mancini per l’estate proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Non sono venuto solo per vendere” : Calciomercato Roma Monchi – “I tifosi della Roma hanno tutti ragione, ma il tifoso ha sempre ragione, solo che quelli della Roma di più, perché è vero che quando uno tifa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa. È normale, gli ultimi ai quali si può dare una colpa sono i tifosi della Roma […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi: “Non sono venuto solo per vendere” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...