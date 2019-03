Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 30a giornata Premier e 25a Bundesliga

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 1 al 5 Marzo : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà anche grandi appuntamenti con il Calcio internazionale. Gli appassionati potranno seguire anche tutte le partite di Liga spagnola, tra cui il Clasico tra Real Madrid...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 29a giornata Premier e 24a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 11 incontri in ESCLUSIVA tra il 1° e il 3 marzo 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 29ma giornata (6 live e uno in differita) Turno con grandi derby in Inghilterra sabato 2 marzo - ore 13.30: TOTTENHAM-ARSENAL domenica 3 marzo ore 15.05: FULHAM-CHELSEA e ore 17.15: EVERTON-LIVERPOOL (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della settima giornata di ritorno <img ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 1 al 5 Marzo : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà anche grandi appuntamenti con il Calcio internazionale. Gli appassionati potranno seguire anche tutte le partite di Liga spagnola, tra cui il Clasico tra Real Madrid e Barcellona (sabato dalle 20:45), reduci dal doppio confronto in Copa...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 28a giornata Premier : Calcio Estero SKY Sport Premier LEAGUE Turno infrasettimanale, derby infuocato a Londra CHELSEA - TOTTENHAM ore 21 diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football HD (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nessuna sosta. Il campionato inglese (in diretta esclusiva su Sky Sport) scenderà in campo per il suo 28esimo turno tra...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 22 al 25 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà anche grandi appuntamenti con il Calcio internazionale. Tra tutti, la finale di Carabao Cup tra Chelsea e Manchester City, che DAZN trasmetterà in esclusiva domenica alle 17.30: una partita decisiva, non solo per la vittoria del trofeo ma anche per la panchina di Maurizio Sarri. Inoltre, gli appassionati potranno seguire anche tutte le partite di Liga spagnola, tra cui ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 27a giornata Premier e 23a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport Premier LEAGUE Big-match domenica a Old Trafford: MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL ore 15.05, Sky Sport Football e Sky Sport Uno Bundesliga 5 partite in diretta della sesta giornata di ritorno Tra Premier League e Bundesliga saranno 13 gli incontri di Calcio Estero...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 15 al 18 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà in esclusiva tutte le partite della Liga spagnola, tra cui Barcellona - Valladolid (sabato alle 20:45) e Real Madrid - Girona (domenica alle 12:00), quelle della Ligue 1 francese e quelle del quinto turno della FA Cup, tra cui un’imperdibile Chelsea-Manchester United, in Programma lunedì alle ore 20:30. Sulla piattaforma di streaming verrà anche trasmessa una selezione di ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 22a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 6 incontri in esclusiva tra il 15 e 18 Febbraio 2019 Bundesliga quinta giornata di ritorno Saranno 6 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 15 e il 18 febbraio, tutti in diretta. Ferma in Inghilterra la Premier League, fari puntati sulla Germania, con la Bundesliga pronta a scendere in...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 8 - 11 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, tra cui spicca l’affascinante derby di Madrid tra Atletico e Real (sabato alle 16:15, quelle della Ligue 1 francese, oltre a una selezione di partite di Ligue 2 e di Championship inglese. LA SITUAZIONE - Emozioni e nervi testi nel Clasico di Coppa, primo dei tre in poche settimane, che al Nou Camp ha partorito un pari...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 26a giornata Premier e 21a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 11 incontri in esclusiva tra il 8 e 11 Febbraio 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 26ma giornata (6 live e uno in differita) “Supermatch” domenica all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-CHELSEA ore 17, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della quarta giornata di ritorno <img style="float: left; margin: 0px 5px ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 5 al 7 Febbraio : Le due squadre spagnole più famose e titolate, una contro l’altra per ben tre volte in 24 giorni, sempre su DAZN: è “El Clásico”, la sfida tra le storiche rivali Barcellona e Real Madrid Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 6 Febbraio dalle 21:00, in diretta dal Camp Nou di Barcellona, per l’andata delle semifinali di Copa del Rey....

Calcio Estero - il futuro di Hazard e Rashford e l’infortunio di Neymar : “So cosa fare. Ho preso una decisione”, sono le importanti dichiarazioni a Radio Montecarlo del calciatore del Chelsea Hazard sul proprio futuro. Secondo le ultime voci la volontà del centrocampista è quella di trasferirsi al Real Madrid per un cifra di circa 112 milioni di euro. ll rapporto con Sarri non è ottimo, difficile un cambio in panchina per i Blues, per questo motivo il futuro di Hazard sembra lontano dal Chelsea. ...