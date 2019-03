Cake Star 2019 a Trieste Anticipazioni | Foto | in sfida le tre migliori pasticcerie

Cake Star 2019 A TRIESTE/ Anticipazioni : Foto - Katia Follesa : 'Città meravigliosa!" : CAKE STAR 2019, Anticipazioni e diretta 8 marzo: in gara le pasticcerie di TRIESTE Pane Quotidiano, Zenzero e Cannella e Amelia Dolce q.b.

Cake Star A FIRENZE/ Foto : Caramello Fondente - Pasticceria Cosi e Dolci Pensieri : CAKE STAR 2019, anticipazioni 1° marzo: alla ricerca della migliore Pasticceria di FIRENZE. Sfida tra Caramello Fondente, Pasticceria Così e Dolci Pensieri.

Diretta Cake Star : il programma arriva a Firenze : Nuovo appuntamento con Cake Star, il cooking show dedicato al mondo della pasticceria italiana, condotto da Katia Follesa e dal pastry chef Damiano Carrara. Settimana scorsa il viaggio alla scoperta delle pasticcerie più buone del nostro Paese, ha fatto tappa nella bellissima Bergamo. Dopo una gara agguerritissima, è stata la storica Pasticceria Cortinovis di Giancarlo a portarsi a casa il premio da 2mila euro da poter investire nella propria ...

DAMIANO CARRARA / 'La Carrara Pastries? Ecco com'è nata l'idea' - Cake Star - : DAMIANO Carrara presenta un nuovo libro che è anche un'autobiografia. Il pasticcere, conduttore di Cake Star, racconta il suo successo e non solo

Cake Star 2019/ Anticipazioni 22 febbraio : la MG² Pasticceria - dolci e pane fresco : CAKE STAR, Anticipazioni 22 febbraio: Damiano Carrara e Katia Follesa di scena a Bergamo per trovare la migliore Pasticceria della città.

Diretta Cake Star : Bergamo sarà la protagonista di questa sera : Cake Star torna con il suo quarto appuntamento. Settimana scorsa Damiano Carrara e Katia Follesa ci hanno portato alla scoperta delle delizie di Genova ed è stata la Pasticceria Traverso a portarsi a casa il premio da 2mila euro da investire nella propria attività. Francesco è riuscito a conquiStare il palato dei giudici, e degli altri ristoratori, grazie ai suoi dolci invitanti, nonostante la location abbia preso un voto veramente basso (cinque ...

Diretta Cake Star : il cooking show arriva a Genova : Cake Star torna con un nuovo e strabiliante appuntamento. Il cooking show, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara, è in tour in giro per l’Italia alla ricerca delle migliori pasticcerie. Il programma è iniziato due settimane fa con due appuntamenti, ma causa della messa in onda del Festival di Sanremo, sette giorni fa il programma ha deciso di prendedersi una piccola pausa. Quali sono state le prime città visitate? L'esordio è avvenuto in ...

Cake Star 2019/ Anticipazioni prima puntata : Damiano Carrara e Katia Follesa 'Brutto tempo? Non ti temiamo' : Cake Star 2019, Anticipazioni prima puntata 1 febbraio 2019: Katia Follesa e Damiano Carrara non temono la pioggia e sono pronti per la seconda edizione

Cake Star 2019 - Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dalla Versilia : prima puntata in diretta : [live_placement]Cake Star 2019, anticipazioni prosegui la letturaCake Star 2019, Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dalla Versilia: prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2019 21:10.

Cake Star/ Anticipazioni prima puntata : Damiano e Katia dalla Versilia a Salerno nella nuova edizione : Katia Follesa e Damiano Carrara tornano oggi, venerdì 1° febbraio 2019, con la nuova edizione di Cake Star, il viaggio tra le pasticcerie italiane.

Cake Star 2019 - Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dalla Versilia : prima puntata in diretta : Katia Follesa raddoppia, non solo perché già titolare di un prime time su Real Time (Take Me Out), ma anche perché conduce una seconda stagione di Cake Star - Pasticcerie in sfida, al via questa sera - venerdì 1 febbraio 2019 - dalle 21.10 sul canale 31 del DTT. Al suo fianco sempre Damiano Carrara, che ha ritrovato anche a Bake Off Stelle di Natale e nella versione Junior. Dal canto suo Carrara non molla il prime time del venerdì, che lo ...

Diretta Cake Star : al via la seconda edizione : Dopo il successo di Junior Bake Off Italia, stasera si riparte con Cake Star, il cooking show condotto da Damiano Carrara e Katia Follesa, che va alla scoperta delle pasticcerie più buone d'Italia. Dopo il successo della passata stagione, si percorre un nuovo viaggio che attraverserà ben dodici città. In ogni puntata ci saranno tre pasticceri in sfida, che dovranno mostrare il loro meglio attraverso il cabaret delle paste e il fatidico "pezzo ...

Cake Star : Pasticcerie in sfida - da stasera 1 febbraio su Real Time : Katia Follesa e Damiano Carrara conducono la seconda edizione di Cake Star: Pasticcerie in sfida, la competizione più golosa della TV.