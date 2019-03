Buon 8 marzo alle donne di Taranto | vittime di violenza da inquinamento

'Buon 8 marzo a tutte le donne' - la riflessione di Patrizia Calza : Hilton Humanitarian Prize', devolvendo un milione di dollari in favore dell'Hospice,la Saunders commentò: 'Questo premio riconosce come la scienza e l'umanità debbano procedere insieme e questo è ciò ...

Buon otto marzo a Silvia Romano - rapita in Kenya da cento giorni e 'dimenticata' : Silvia Romano è stata sequestrata più di cento giorni fa in un piccolo villaggio del Kenya, Chakama, a soli 80 km dalla Malindi di Briatore & company. Qui la ragazza svolgeva un'attività di volontariato con la ong Africa Milele. Silvia si occupava in particolare dei bambini del villaggio e non aveva paura, perché voleva vivere nel mondo libera, seppur donna, seppur giovane. Più di cento giorni sono passati e le ultime notizie ufficiali ...

Buongiorno dalla Borsa 8 marzo 2019 : Sessione negativa per Wall Street , con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, perde terreno il Nasdaq 100 , che si ferma a 7.026,88 punti, ritracciando dell'1,20%. In ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Donna, che tradizionalmente si festeggia, a livello internazionale, l’8 Marzo, è dedicata alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste. Per celebrare l’occasione, proponiamo di seguito una selezione di CITAZIONI e FRASI da condividere su WhatsApp, Facebook e tutti i principali social network per fare degli auguri che difficilmente saranno dimenticati! Tanti auguri ad una Donna che sa ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Donna è dedicata alle lotte portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Per festeggiare il mondo femminile, ma anche per riflettere sull’importanza della ricorrenza, è quasi d’obbligo condividere frasi, immagini e VIDEO con le donne della nostra vita, per fare degli auguri. ecco di ...

8 Marzo 2019 - Buona Festa della Donna : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/50 ...

Buongiorno dalla Borsa 7 marzo 2019 : Il l istino USA archivia la seduta poco sotto la parità , con il Dow Jones che lima lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il Nasdaq 100 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.112,47 ...

Buongiorno dalla Borsa 6 marzo 2019 : Sostanzialmente stabile Wall Street , che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.806,63 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il ...

Buongiorno dalla Borsa 5 marzo 2019 : Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,79%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100 , che chiude la giornata a 7.150,83 punti. In ...

Buongiorno dalla Borsa 4 marzo 2019 : Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,76%. Sale il Nikkei 225 ,...

"Buon appetito. Fiorellino" : martedì 5 marzo a Sanremo a Villa Ormond la finale del contest nazionale dedicato alla cucina con i fiori. : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Mancano poche ore alla finale del primo contest nazionale dedicato ai fiori nel piatto, inserito nel primo Festival della cucina con i Fiori di ...

Ascolti tv venerdì 1 marzo : Buon risultato registrato da Sanremo Young : Ascolti tv 1 marzo 2019: Sanremo Young vs Uomini e Donne: La Scelta Continua a registrare successi e consensi il nuovo format del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne La Scelta. La prima serata di venerdì 1 marzo ha tenuti incollati alla tv il pubblico di Canale 5 per guardare le feste di […] L'articolo Ascolti tv venerdì 1 marzo: buon risultato registrato da Sanremo Young proviene da Gossip e Tv.

Oroscopo 2 marzo : Buon momento per i sentimenti del Sagittario - Ariete sottotono : Trascorso il primo giorno di marzo 2019 che ha portato diverse novità ai dodici segni zodiacali, arrivano le previsioni e l'Oroscopo di giorno 2 marzo 2019. Vediamo come prosegue il percorso astrologico dei 12 segni zodiacali con amore, lavoro e saluti a sud protagonisti. Ariete: in amore giornata che potrà essere sottotono, ma Venere sarà nel vostro segno a partire dal 20 aprile. Nel lavoro buone le emozioni che vivrete oggi, dovete solo ...

Buongiorno dalla Borsa 1 marzo 2019 : Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,27%; sulla stessa linea, cede alle vendite il Nasdaq 100 , che chiude a 7.097,53 punti. Positivo il Nikkei 225 , +...