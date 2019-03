Bugatti Voiture Noire | è lei l’incredibile auto più costosa del mondo FOTO e PREZZO

Bugatti La Voiture Noire : pezzo unico da 11 milioni di euro : pezzo unico , anche per il prezzo. 11 milioni di euro , più le tasse, per Bugatti La Voiture Noire che al Salone di Ginevra ha catturato le attenzioni di tutti.

Bugatti La Voiture Noire - ecco l'auto più cara del mondo : Spendereste più di 10 milioni di euro per una sola auto? Una domanda che può sembrare malposta e che dipende da una serie di fattori, primo su tutti il saldo del conto in banca. Ma anche ammesso di non avere problemi di liquidità, bisogna parlarne. Intanto non si tratta di un'auto d'epoca, ma di un modello nuovo - questo non depone a favore della scelta - però d'altronde si tratta di un esemplare unico, nel senso che chi sborserà (anzi l'ha già ...