Bria nuovo presidente Coldiretti | Calleri | Buon lavoro al nuovo presidente | vostre

Nuovo scorrimento per Borse di studio all'Università della CalaBria : Notizia molto importante e attesa per gli studenti iscritti all'Università della Calabria e in particolare per gli studenti idonei non beneficiari, a seguito del secondo scorrimento della graduatoria ad esaurimento per la borsa di studio dell'Ateneo calabrese, svoltosi nella giornata di giovedì 28 febbraio 2019. Con questa nuova graduatoria, molti studenti hanno visto cambiare la loro situazione da idoneo non beneficiario a idoneo beneficiario. ...

UmBria. "Pendolari Stufi" : nasce il nuovo comitato. "Tavola rotonda e sgravi fiscali" : ASI, Umbria - I pendolari dell'Alto Tevere sono "stufi". Questa la parola d'ordine che ha spinto i viaggiatori della ex Ferrovia Centrale Umbra ad organizzarsi in un nuovo comitato di scopo che ...

Gruppo Oleario Portaro - con contratto di sviluppo nuovo impianto in CalaBria : Roma, 13 feb. (Labitalia) - Un impianto di produzione, stoccaggio e imbottigliamento di olio di ol[...]

Reggio CalaBria - Nuovo Ospedale della Piana : 'le risorse mancanti verranno garantite dalla Regione' : ... alla presenza del delegato alla Sanità Franco Pacenza, della parte tecnica e della parte politica di maggioranza, sono stati affrontati anche i temi riguardanti l'Ospedale della Piana. "Da qualche ...

Il 'nuovo' Genoa piace : fischi a Preziosi per Piatek - ma SanaBria lo fa scordare : Sanabria ha timbrato l'1-1 prima del riposo e il Genoa edizione Prandelli, risalito all'onore del mondo dopo il mercato di gennaio, sei giocatori nuovi,, ha mostrato qualità e un carattere di ferro . ...

Elisabetta Gregoraci nuovo fidanzato - l’accordo con Briatore : Signorini svela tutto : Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato: spunta l’accordo post divorzio con Flavio Briatore Continua a far discutere la separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ormai è passato del tempo eppure il divorzio tra i due è ancora argomento di gossip nei salotti tv. A CR4-La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha svelato di un accordo […] L'articolo Elisabetta Gregoraci nuovo fidanzato, l’accordo con Briatore: ...

AC/DC : Brian Johnson torna nella band per il nuovo album : Dopo aver abbandonato la band nel 2016 a causa dei problemi di udito, il cantante Brian Johnson ha confermato che tornerà negli AC/DC per lavorare al prossimo album in studio della band. Il ritorno Le voci di un suo ritorno negli AC/DC per le registrazioni del nuovo disco circolavano già da diversi mesi, da quando lui e il batterista Phil Rudd, insieme ai chitarristi Angus Young e Stevie Young sono stati fotografati fuori dai Warehouse Studios ...

Agrate Brianza : un consiglio comunale aperto per il progetto del nuovo centro : Come sarà il centro di Agrate Brianza? Per giovedì 24 gennaio è convocato un consiglio comunale aperto al pubblico per presentare il progetto esecutivo della riqualificazione dell'area tra piazza Sant'...

Di nuovo operativa la Federazione regionale degli ingegneri di CalaBria : Per dare seguito a questi propositi, anche in questo momento difficile per l'economia del Paese e particolarmente critico per il mondo delle professioni, gli Ordini degli ingegneri delle province ...

Mojito - gol e capriole : così Baclet adesso può diventare il nuovo idolo di Reggio CalaBria : “Baclet, Baclet, Baclet lo hanno visto col Mojito, col Mojito a Piazzafè”. Baclet era diventato un idolo del Cosenza, un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia e trascinato con gol e grandi prestazioni la squadra alla promozione in Serie B, gol a grappoli nei playoff promozione che sono risultati decisivi per il salto di categoria. L’attaccante avrebbe voluto concludere la carriera a Cosenza, poi ...

Brian May - il nuovo singolo New Horizons è un viaggio nello spazio : Il nuovo anno per Brian May e per i suoi fan è cominciato con una bella novità. Il musicista, infatti, ha rilasciato proprio il primo gennaio 2019 il videoclip di un singolo inedito, il primo lavoro musicale da solista del chitarrista dei Queen da vent'anni a questa parte, precisamente dai tempi dell’album Another World pubblicato nel 1998. La nuova canzone si intitola New Horizons in omaggio al secondo grande amore di ...

CalaBria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

CalaBria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Le fiamme si sarebbero propagate da uno dei bracieri di fortuna. Un mese fa il rogo che costò la vita al 18enne Suruwa Jaithe