Brexit | May va all attacco ' Se bocciate il mio accordo non lasceremo mai la Ue'

Brexit - appello di Theresa May ai parlamentari : Se non passa accordo si rischia di rimanere nella UE : ... potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e potremmo non uscire del tutto" sottolinendo come l'approvazione dell'intesa, invece, "darebbe una spinta all'economia britannica". Jeremy ...

disperata". Tentativo estremo della May sulla Brexit : L'approvazione dell'intesa, invece, 'darebbe una spinta all'economia britannica'. Il primo a non esser convinto è il leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn, che ha definito 'disperato' il discorso di ...

'È disperata'. Tentativo estremo della May sulla Brexit : L'approvazione dell'intesa, invece, 'darebbe una spinta all'economia britannica'. Il primo a non esser convinto è il leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn, che ha definito 'disperato' il discorso di ...

Brexit - May al Parlamento : “Se saltasse l’accordo potremmo non uscire dalla Ue” : “Se il Parlamento britannico dovesse respingere l’accordo sulla Brexit, potremmo non uscire mai dall’Unione europea“. A dirlo è la premier britannica Theresa May, che ammonisce i deputati della Camera dei Comuni in vista del voto di martedì 12 marzo sull’intesa raggiunta tra Regno Unito e Ue. Parlando da una fabbrica di Grimmsby, roccaforte Brexiteer della contea inglese del Lincolnshire, nel nordest del Paese, May ha lanciato ...

Brexit - May : senza deal "nessuno sa cosa potrà succedere" - : Il 12 marzo la Camera dei Comuni vota sull'accordo. In caso di bocciatura, dice la premier, "potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e ...

Brexit - May : 'Se salta mio deal potremmo non uscire mai' : "Nessuno sa cosa potrà succedere" se la Camera dei Comuni boccerà di nuovo martedì l'accordo sulla Brexit proposto da Theresa May . Lo ha detto la stessa premier Tory in un discorso in una fabbrica di ...

Brexit - May ai Comuni : "Se bocciate l'accordo - non usciremo dall'Ue" : La premier britannica Theresa May sferza la Camera dei Comuni sulla Brexit. In un discorso pronunciato nella città di Grimsby, la leader del Partito conservatore si è rivolta ai deputati di Londra con toni molto duri, chiedendo al Parlamentro uno sforzo per approvare l'intesa raggiunta dal suo governo con l'Unione europea.Il discorso della premier è stato molto chiaro. Per May, se martedì i Comuni bocceranno di nuovo l'accordo per la Brexit, ...

May : Brexit - no intesa? Potremmo restare : 15.59 "Se il Parlamento britannico respingerà l'accordo su Brexit,Potremmo non uscire mai dall'Ue". Così la premier inglese May cerca di convincere i deputati della Camera dei Comuni a votare per la sua intesa. La scelta di martedi "è cruciale", dice May. Rigettare l'accordo "significa che nessuno sa cosa potrà succedere.Potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, uscire senza le protezioni che il'deal' prevede,Potremmo non uscire del tutto". ...

Brexit - May ai Comuni : "Se salta l'accordo - potremmo non uscire mai dall'Ue" : "Se il Parlamento britannico dovesse respingere l'accordo su Brexit, potremmo non uscire mai dall'Ue". Suonano come un ultimatum le parole che Theresa May indirizza alla Camera dei Comuni da Grimmsby, roccaforte dei sostenitori della Brexit. "Andiamo oltre i litigi, oltre l'asprezza del dibattito e andiamo fuori dalla Ue come un Paese unito, pronto a fare del suo futuro un successo", ha continuato May.A circa 20 giorni dalla data stabilita per ...

Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare Brexit : Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito, George Eustice, si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare l’entrata in vigore di Brexit. Eustice, che era sottosegretario dal 2015, ha detto

Brexit : i Comuni approvano la sua proposta per i cittadini Ue - ma il deputato Tory di origini italiane viene licenziato da May : Grazie al suo emendamento, i cittadini europei residenti in Gran Bretagna avranno buone possibilità di non perdere tutti i loro diritti. Anche in caso di Brexit senza accordo. Ma la proposta di modifica alla mozione presentata dall'esecutivo May - e approvata a larga maggioranza, tra gli applausi dei parlamentari - è costata cara ad Alberto Costa, deputato Tory di origine italiana. È stato costretto a dimettersi dal suo ...

Brexit - riprende quota l'accordo May-Bruxelles : LONDRALa Gran Bretagna potrebbe lasciare l'Unione europea il 29 marzo come previsto, l'opzione secondo referendum resta sul tavolo, la prospettiva di un 'no deal' è piu' remota e i diritti dei ...

L'asse Berlino-Parigi dice sì alla richiesta di May : "Più tempo per Brexit se motivato". Scintille tra Francia e Olanda su AirFrance-Klm : La relazione fra Francia e Germania "è forte ed efficace", ed in questo contesto è "normale" che alcune questioni suscitino "un dibattito". Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron che ha ricevuto oggi all'Eliseo la cancelliera tedesca Angela Merkel e ha risposto alle domande dei giornalisti su "tensioni" che sarebbero emerse fra Parigi e Berlino.I due leader hanno firmato il 22 gennaio ad Aquisgrana un ...

Theresa May dopo le mozioni di Corbyn punta su un rinvio della Brexit : Theresa May, cogliendo al balzo l'assist fornitole dal suo avversario Jeremy Corbyn, si è fatta autorizzare, nella riunione di governo di ieri, la richiesta al Parlamento di far slittare il termine ultimo per la Brexit a dopo il 29 marzo. L'istanza dovrebbe essere presentata tra il 13 e il 14 marzo, qualora il Parlamento britannico dovesse respingere la sua nuova bozza di Brexit da negoziare con l'UE entro le date prefissate. Poiché si ritiene ...