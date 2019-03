Breviario del maschilismo per chi nega che esista

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Il? Ma dai, ma dove lo vedi, cosa dici”. Questa è una considerazione autoassolutoria, una finta domanda. L’abbiamo sentita tante volte. Voglia di rispondere non ce n’è sempre. Dipende se chi ce lo chiede ha voglia di ascoltare e guardarsi allo specchio. Se manca la volontà, parlare è tempo sprecato. Il peggiore dei casi: te lo chiedono per provocarti, metterti in difficoltà, magari per darsi di gomito con altri maschi. E ridacchiare mentre vorresti fargli capire che quella situazione che a loro fa ridere, a te fa male. E anche a loro farebbe male se fossero nei tuoi panni. Il migliore dei casi: dall’altra parte c’è chi cerca di capire che la sua visione non è l’unica. Che per altre persone può essere mortificante. In genere chi è così, non si sente un (finto) maschio alfa, ma una persona che illo vede da sé, senza che ...

