' Bocciate l' accordo e nessuno sa cosa succederà' La May avverte la Camera Rispunta

Brexit - May va all attacco 'Se Bocciate il mio accordo non lasceremo mai la Ue' : ... che vedrà altri due voti campali in atto: mercoledì quello sul 'No Deal', cioè sulla decisione di uscire dall'Europa senza accordo con conseguenze pericolosissime per l'economia britannica e ...

Brexit - May ai Comuni : "Se Bocciate l'accordo - non usciremo dall'Ue" : La premier britannica Theresa May sferza la Camera dei Comuni sulla Brexit. In un discorso pronunciato nella città di Grimsby, la leader del Partito conservatore si è rivolta ai deputati di Londra con toni molto duri, chiedendo al Parlamentro uno sforzo per approvare l'intesa raggiunta dal suo governo con l'Unione europea.Il discorso della premier è stato molto chiaro. Per May, se martedì i Comuni bocceranno di nuovo l'accordo per la Brexit, ...