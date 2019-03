BioWare ci spiega il funzionamento delle iscrizioni delle armi in Anthem e i cambiamenti

BioWare ci spiega il funzionamento delle iscrizioni delle armi in Anthem : BioWare ha recentemente pubblicato una dettagliata guida al fine di spiega re il funzionamento di tutto il sistema delle iscrizioni che ruota attorno alle armi in Anthem . Questa guida risponde a tutte le domande poste dalle community del gioco, come ad esempio il significato delle varie icone.Come riporta Gamespot, le varie iscrizioni sono forse gli elementi più importanti tra le statistiche di un'arma, in quanto informano il giocatore ...

Anthem : BioWare spiega perché sta per pubblicare una demo aperta a tutti : La demo di Anthem è in arrivo tra circa due settimane e sarà disponibile per i giocatori "VIP" (coloro che hanno pre-ordinato il titolo o sono in possesso di un abbonamento EA Access / Origin Access), mentre tutti gli altri giocatori (su tutte le piattaforme) dovranno attendere tre settimane per scaricare e provare il gioco.Su Twitter, il lead producer di BioWare, Michael Gamble, ha spiegato perché lo sviluppatore ha deciso per una demo di ...