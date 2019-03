Biathlon | la Coppa del Mondo ha una nuova leader | è Dorothea Wierer

Biathlon - Dorothea Wierer sale in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo : ROMA - Ai Mondiali di Biathlon non arrivano medaglie per l' Italia nella Sprint , ma ci sono comunque buone notizie per Dorothea Wierer . L'altoatesina sorpassa nella classifica generale di Coppa del ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasija Kuzmina vince la sprint e riapre la Coppa del Mondo. Azzurre fallose : 10ma Wierer - 21ma Vittozzi : Sorride ad Anastasiya Kuzmina la 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia: la slovacca vince l’oro iridato con un solo errore, precedendo la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold di 9″7 e la tedesca Laura Dahlmeier di 12″6, con queste ultime due atlete perfette al poligono. Sorriso a metà anche per Dorothea Wierer, che chiude decima a 33″2 ma guadagna su tutte le altre rivali nella corsa ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la sprint più importante dell’anno per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Gara cruciale per la Coppa del Mondo : Tra due fuochi. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono sospese tra il desiderio e la voglia di conquistare il podio nella Gara individuale e la corsa alla Coppa del Mondo che, a questo punto della stagione, sembra l’obiettivo principale della coppia azzurra. Le due cose potrebbero anche intrecciarsi e, a quel punto, sarebbe un tripudio assoluto ma non sarà semplice, vista la condizione palesata da alcune atlete (soprattutto tedesche) nella ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : la sprint femminile sorriderà alle italiane o alle inseguitrici in Coppa del Mondo? : Primo titolo individuale in palio domani ai Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia: alle ore 16.15 partirà la prima delle concorrenti in gara nella 7.5 km sprint femminile. Le biatlete in gara saranno 95, l’ultima scatterà poco dopo le ore 17.00. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. Dopo quanto visto oggi nella staffetta, hanno impressionato sugli sci la tedesca ...

Biathlon - i Mondiali 2019 assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo! Il regolamento : Si dice sempre che ai Mondiali contino soltanto le medaglie, ma nel Biathlon questa regola vale fino ad un certo punto: il peso specifico di un podio o addirittura di un titolo iridato restano intatti, ma le gare che dal 7 al 17 marzo andranno in scena ad Oestersund, in Svezia, assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo. Si inizierà giovedì 7 con la staffetta mista, poi venerdì 8 e sabato 9 si disputeranno le due sprint con le ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano anche la Coppa del Mondo : Giorno di convocazioni ufficiali in casa Italia in vista di quel che sarà tra poco, ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Sulle nevi svedese sci stretti, fucili, forza nelle gambe e precisione saranno necessari per ambire al massimo possibile nella rassegna iridata del Biathlon. La competizione avrà una valenza anche per l’attuale Coppa del Mondo e pertanto potrà assegnare punti importanti nella sfida per la classifica generale nel ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Johannes Boe perde i 43 punti dell’inseguimento di Soldier Hollow : Johannes Boe perde i 43 punti conquistati nell’inseguimento di Soldier Hollow valido per la Coppa del Mondo di Biathlon e distribuirà agli atleti giunti alle sue spalle i 7000 euro di premio incassati per il piazzamento. Il norvegese però non è stato formalmente squalificato e dunque la classifica della gara non cambierà. Il norvegese infatti si è accorto dopo l’arrivo di non aver utilizzato un colpo nel quarto poligono ed ha ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Lisa Vittozzi è prima! Superata Wierer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore assoluto - Lukas Hofer nono in classifica generale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon – Coppa del Mondo femminile : le percentuali al tiro - tempi sugli sci e scarti delle azzurre : Vittozzi sbaglia meno di tutte, Wierer spara più veloce di chiunque: percentuali al tiro, tempi sugli sci, scarti, ecco la Coppa del Mondo ai raggi X in 16 punti Lisa Vittozzi prima, Dorothea Wierer seconda. La lunga pausa che porterà ai Mondiali ci ha lasciato in eredità una classifica generale ribaltata, ma che vede comunque due azzurre ai primi due posti della Coppa del Mondo femminile di Biathlon. A differenza di quasi tutte le altre ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Lisa Vittozzi è prima! Superata Wierer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore assoluto - Lukas Hofer nono in classifica generale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Lisa Vittozzi è prima! Superata Wierer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore assoluto - Lukas Hofer nono in classifica generale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...