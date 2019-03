Biagio Izzo : moglie - figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 : Biagio Izzo: moglie, figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 Sembra oramai certa la presenza di Biagio Izzo nel cast di Made in Sud 2019. L’attore partenopeo infatti, durante il programma radiofonico I Lunatici, ha dichiarato di essere in trattativa e vicino ad un accordo per la partecipazione alla nuova edizione dello show comico. Biagio, veterano della risata, potrà quindi contribuire al successo del programma grazie al suo ...

Biagio Izzo : moglie - figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 : Biagio Izzo: moglie, figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 Sembra oramai certa la presenza di Biagio Izzo nel cast di Made in Sud 2019. L’attore partenopeo infatti, durante il programma radiofonico I Lunatici, ha dichiarato di essere in trattativa e vicino ad un accordo per la partecipazione alla nuova edizione dello show comico. Biagio, veterano della risata, potrà quindi contribuire al successo del programma grazie al suo ...

Biagio Izzo : moglie - figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 : Biagio Izzo: moglie, figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 Sembra oramai certa la presenza di Biagio Izzo nel cast di Made in Sud 2019. L’attore partenopeo infatti, durante il programma radiofonico I Lunatici, ha dichiarato di essere in trattativa e vicino ad un accordo per la partecipazione alla nuova edizione dello show comico. Biagio, veterano della risata, potrà quindi contribuire al successo del programma grazie al suo ...

Biagio Izzo contro Gomorra : "Napoli non è solo Scampia"/ E Gianni Simioli si arrabbia : Biagio Izzo contro Gomorra. L'attore partenopeo attacca la serie: "Napoli non è solo Scampia". Ma l'amico Gianni Simioli si arrabbia

Biagio Izzo contro Gomorra : "È un'immagine di Napoli che non mi piace. Ho paura che i miei figli lo vedano" : A Biagio Izzo non Gomorra. "Non vorrei andare controcorrente, mi dispiace anche dirlo, ma è un'immagine di Napoli che non mi piace", ha dichiarato l'attore in un'intervista de I lunatici, su Radio 2. "È un po' forzata, un po' esasperata. Non nascondiamoci dietro un dito, a Napoli ci sono dei problemi, ma come nelle altre città. Però quella è una immagine troppo forte". Ma la critica di Izzo non si ferma qui, ...

Biagio Izzo contro Saviano : 'Facile andare via da Napoli. Gomorra? Esasperata' : FUNWEEK.IT - Sono parole dure quelle che Biagio Izzo, dai microfoni de I Lunatici di Rai Radio2, riserva a Gomorra e per estensione a Roberto Saviano operando una critica attenta e precisa della...