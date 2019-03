Berlusconi: sì governo Salvini premier

"Meglio votare domani mattina che tenere in piedi unche gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo". Così il presidente di Forza Italia,Silvio, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it. Forza Italia è pronta a sostenere uncon Matteo, aggiunge. Sui governi tecnici sottolinea: "Sono la negazione della sovranità popolare e non fanno bene alla democrazia".(Di venerdì 8 marzo 2019)

