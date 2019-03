Basket | Eurolega | Olimpia Milano | niente impresa contro il CSKA

Basket : Eurolega - Cska-Ax Milano 101-95 : ANSA, - Milano, 8 MAR - Troppo forte il Cska Mosca per l'Olimpia Milano. La squadra di Pianigiani, reduce da un filotto di 5 vittorie, viene spazzata via in Russia, 95-101, dalla seconda della classe ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il CSKA Mosca 101-95 : CSKA Mosca-Olimpia Milano, la cronaca Milano parte concentrata in difesa e molto concreta in attacco, dove Brooks è presto un fattore con 7 punti, 6-9 al 4', nonostante i 5 rimbalzi offensivi ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano non compie l'impresa - vince il CSKA : MOSCA - l'Olimpia Milano non riesce nella missione impossibile di vincere in casa del CSKA che ha perso cinque partite su 72 alla Megasport Arena con il tecnico Itoudis. Cinque uomini in doppia cifra ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano si ferma a Mosca. Il CSKA batte un’Olimpia da 95 punti : Non bastano 95 punti segnati all’Olimpia Milano per espugnare Mosca. Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di Pianigiani cade 101-95 contro il CSKA al termine di una partita che ha sempre visto i padroni di casa avanti nel punteggio. Milano paga una serata negativa a rimbalzo, con i russi che dominano sotto i tabelloni, trascinati da un Othello Hunter da 19 punti e 7 rimbalzi (6 dei quali offensivi). Per Milano i migliori marcatori ...

LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 27-24 per i moscoviti con 12 punti di De Colo : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Cska Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valevole per il 25° turno dell’Eurolega 2018-2019. Scontro molto complicato, quello che attende la formazione milanese in quel di Mosca: il Cska ha perso in casa soltanto una volta, a metà stagione contro il Maccabi Tel Aviv. Non dovrebbe essere questa la partita nella quale si decideranno i destini di Milano in relazione ...

LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : serve il capolavoro contro la squadra più forte : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Cska Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valevole per il 25° turno dell’Eurolega 2018-2019. Scontro molto complicato, quello che attende la formazione milanese in quel di Mosca: il Cska ha perso in casa soltanto una volta, a metà stagione contro il Maccabi Tel Aviv. Non dovrebbe essere questa la partita nella quale si decideranno i destini di Milano in relazione ...

DIRETTA Cska Mosca-Milano - Eurolega Basket 2019 LIVE : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Partita decisamente complicata quella di questa sera per l’Olimpia Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani sarà chiamata ad affrontare la seconda trasferta consecutiva in Russia, questa volta sul campo del Cska Mosca, nella venticinquesima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Quando restano soltanto sette partite alla chiusura della prima fase e alla composizione della griglia playoff, Milano ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano nella tana del CSKA Mosca. Le chiavi tattiche per vincere una partita impossibile : Servirà la partita perfetta e forse anche qualcosa in più. Solo in questo modo l’Olimpia Milano potrà espugnare Mosca per la seconda settimana consecutiva. Di fronte, però, l’Armani Exchange non si troverà di fronte nuovamente il Khimki, ma il fortissimo CSKA. Una vera e propria corazzata quella moscovita, probabilmente la squadra più in forma di tutta l’Eurolega viste le sei vittorie consecutive, sicuramente la migliore nel ...

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - contro il CSKA servirà l'impresa : Milano - Una missione quasi impossibile. L' Olimpia Milano si presenta a Mosca per sfidare il CSKA , palla a due venerdì alle 18,, che ha vinto gli ultimi otto scontri diretti, per inziare lo snodo ...

Basket - Eurolega 2019 - 25a giornata : Milano nella tana del CSKA Mosca - dove non vince dal 2010 : Era il 21 ottobre del 2010 quando la prima giornata dell’Eurolega 2010-2011 vide l’Olimpia Milano, allora Armani Jeans, vincere in casa del CSKA Mosca per 73-88. Fu la peggiore stagione europea dell’ex Armata Rossa da più di vent’anni a questa parte, con l’eliminazione già nella prima fase a gironi in base al format di allora, e curiosamente ad accompagnarla all’uscita dall’Europa fu proprio ...

Basket – Mike James elogia l’Olimpia Milano : “questa squadra è fra le migliori 4-5 dell’Eurolega” : Mike James, talentuoso playmaker dell’Olimpia Milano, tesse le lodi della sua squadra inserendola fra le migliori formazioni presenti in Eurolega Prima a +6 su Venezia in Serie A, campionato del quale è campione in carica, 6ª in Eurolega dietro le migliori formazioni europee e in piena zona Playoff, l’Olimpia Milano sta vivendo una stagione di alto livello. Merito di un gruppo davvero talentuoso, assemblato da coach Pianigiani che ha già ...

Cska Mosca-Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orario e tv : L’Olimpia Milano va a caccia di una nuova impresa a Mosca. Dopo aver battuto il Khimki, la squadra di Simone Pianigiani proverà a ripetersi contro il fortissimo Cska Mosca. L’asticella di difficoltà si alza notevolmente rispetto all’ultima trasferta russa, con Milano che dovrà davvero giocare la partita perfetta per avere la meglio di una squadra che sta lottano per la leadership nella stagione regolare. La vittoria con il ...

Basket - Eurolega 2019 : Khimki-Milano 88-90. Simone Pianigiani : “Continuando a lavorare in questo modo possiamo competere ovunque” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine dell’importantissima vittoria dell’Olimpia Milano a Mosca contro il Khimki, nella 24ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini si è detto soddisfatto della seconda parte di gara, quella in cui la squadra ha trovato la chiave di volta del match. Così Pianigiani a fine partita: “E’ stata una grande partita perché eravamo ancora un po’ alla ...

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - finale show per battere il Khimki : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MOSCA - Tre quarti di sofferenza, un ultimo periodo da 25-15. Così l' Olimpia ...