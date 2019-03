Basket | Eurolega 2019 | Olimpia Milano nella tana del CSKA Mosca Le chiavi tattiche per

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - contro il CSKA servirà l'impresa : Milano - Una missione quasi impossibile. L' Olimpia Milano si presenta a Mosca per sfidare il CSKA , palla a due venerdì alle 18,, che ha vinto gli ultimi otto scontri diretti, per inziare lo snodo ...

Basket - Eurolega 2019 - 25a giornata : Milano nella tana del CSKA Mosca - dove non vince dal 2010 : Era il 21 ottobre del 2010 quando la prima giornata dell’Eurolega 2010-2011 vide l’Olimpia Milano, allora Armani Jeans, vincere in casa del CSKA Mosca per 73-88. Fu la peggiore stagione europea dell’ex Armata Rossa da più di vent’anni a questa parte, con l’eliminazione già nella prima fase a gironi in base al format di allora, e curiosamente ad accompagnarla all’uscita dall’Europa fu proprio ...

Basket – Mike James elogia l’Olimpia Milano : “questa squadra è fra le migliori 4-5 dell’Eurolega” : Mike James, talentuoso playmaker dell’Olimpia Milano, tesse le lodi della sua squadra inserendola fra le migliori formazioni presenti in Eurolega Prima a +6 su Venezia in Serie A, campionato del quale è campione in carica, 6ª in Eurolega dietro le migliori formazioni europee e in piena zona Playoff, l’Olimpia Milano sta vivendo una stagione di alto livello. Merito di un gruppo davvero talentuoso, assemblato da coach Pianigiani che ha già ...

Cska Mosca-Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orario e tv : L’Olimpia Milano va a caccia di una nuova impresa a Mosca. Dopo aver battuto il Khimki, la squadra di Simone Pianigiani proverà a ripetersi contro il fortissimo Cska Mosca. L’asticella di difficoltà si alza notevolmente rispetto all’ultima trasferta russa, con Milano che dovrà davvero giocare la partita perfetta per avere la meglio di una squadra che sta lottano per la leadership nella stagione regolare. La vittoria con il ...

Basket - Eurolega 2019 : Khimki-Milano 88-90. Simone Pianigiani : “Continuando a lavorare in questo modo possiamo competere ovunque” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine dell’importantissima vittoria dell’Olimpia Milano a Mosca contro il Khimki, nella 24ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini si è detto soddisfatto della seconda parte di gara, quella in cui la squadra ha trovato la chiave di volta del match. Così Pianigiani a fine partita: “E’ stata una grande partita perché eravamo ancora un po’ alla ...

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - finale show per battere il Khimki : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MOSCA - Tre quarti di sofferenza, un ultimo periodo da 25-15. Così l' Olimpia ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Khimki Mosca 90-88 : Khimki Mosca-Olimpia Milano, la cronaca In avvio mani fredde da entrambe le parti, con Milano che si aggrappa a Tarczewski , tutti suoi i 7 punti, e con Shved che risponde segnando la prima tripla ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki verso i playoff! : Una Vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano. Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i ...

Basket - Eurolega : Khimki-Milano in diretta : function, d, s, id, {var js,ijs=d.getElementsByTagName, s,[0];if, d.getElementById, id,,return;js=d.createElement, s,;js.id=id;js.src="//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js";ijs.parentNode.

LIVE Khimki-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Russia - serve la vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Khimki-Milano, sfida valida per la 24a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani scenderà in campo per proseguire la striscia di vittorie e continuare la propria rincorsa ai playoff. La squadra russa invece si trova praticamente spalle al muro e affronterà la partita con l’obbligo di vincere per provare a rientrare nella ...

Khimki Mosca-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi l’incontro tra Khimki Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valevole per la ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2018-2019. Comincia dalla Russia la fase calda della lotta per i playoff, con Milano in piena corsa e sesta in classifica assieme all’Olympiacos (che è però in svantaggio nello scontro diretto e deve ancora giocare in Lombardia), mente il Khimki vede in questo match ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano non puoi sbagliare! Contro il Khimki sfida fondamentale per l’Olimpia : L’Olimpia Milano ha vissuto tante partite sfide fondamentali nella sua Eurolega, ma la sensazione che quella di domani a Mosca Contro il Khimki (ore 18.00) sia forse la più importante per la squadra di Pianigiani. Milano è obbligata a vincere in Russia, perchè un successo potrebbe dare una spinta decisiva verso la qualificazione ai playoff. L’Armani Exchange è attualmente al sesto posto con una vittoria di vantaggio su Bayern e ...

Khimki Mosca-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orario e tv : La ventiquattresima giornata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 vede l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano affrontare la prima delle due trasferte consecutive in Russia. In quest’occasione la destinazione è la Mytishchi Arena, 5 chilometri fuori Mosca, per affrontare il Khimki. Nel match giocato a Milano nella quarta giornata della massima manifestazione continentale il successo è andato all’Olimpia con il punteggio ...

Basket – Clamoroso! Real Madrid e Olympiakos pronte a lasciare i rispettivi campionati per giocare solo l’Eurolega : Real Madrid e Olympiakos sarebbero intenzionate a lasciare i rispettivi campionati nazionali: i due club vorrebbero giocare unicamente l’Eurolega Nel corso della prossima stagione, il Basket europeo potrebbe subire un’importante rivoluzione. Due club importanti stanno prendendo in serie considerazione l’ipotesi di abbandonare i rispettivi campionati nazionali per giocare solamente l’Eurolega! Il primo club a ...