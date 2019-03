Bari | Decaro | cinque incontri per costruire i prossimi 5 anni

“È lunedì? La colpa è di Decaro”. Il sindaco di Bari fa il rapper : “Dare addosso a noi è il tormentone nazionale” : “Dare la colpa ai sindaci ormai è diventato un tormentone nazionale”. È quanto ha scritto, con ironia, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, pubblicando sul proprio profilo Facebook il videoclip di una canzone rap che lo vede protagonista (e cantante). Il titolo del brano, realizzato da Renato Ciardo e Giovanni Sasso, è appunto colpa di Decaro. Nella canzone si attribuiscono responsabilità al primo cittadino del capoluogo pugliese (che ...

Bari - il centrodestra sperimenta le primarie : a sfidare il sindaco Decaro sarà un ex Pd ora con FI. Lega primo partito : Non più di un’ora ed era già chiaro a tutti, chi fosse il vincitore delle primarie del centrodestra, le prime celebrate in Puglia: Pasquale Di Rella, ex Pd. sarà lui a sfidare Antonio Decaro alla prossima tornata elettorale. Nessun testa a testa: Di Rella, sostenuto da Forza Italia e da tre liste civiche, ha vinto con il 50,9 percento di preferenze. A seguire il candidato della Lega, il giovane avvocato Fabio Romito, che ha ottenuto il 28,7 ...

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella (ex Pd) vince con il 50% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella verso la vittoria con il 51% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Capodanno - il concertone di Bari è un successo. Il sindaco Decaro 'Un 2019 senza odio' : Le previsioni meteo della vigilia sono state smentite, quelle sul successo dell'iniziativa no. Il concertone di Capodanno, a Bari, è stata una grande festa. Una maratona in musica in cui, dalle 21 a ...