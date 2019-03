Baby-prostitute, arrestati 4 nigeriani

Tuttii 4nel Casertano dalla Squadra mobile di Catania e Caserta per la tratta di. Sono due uomini e due donna,tutti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,sfruttamento della prostituzione e una serie di reati che vanno dalla tratta di persone fino ad aver agito in danno di minori,esponendo a grave rischio vita e integrità fisica Le vittime, infatti, attraversavano diversi Paesi africani e arrivavano in Italia via mare dopo aver subito privazioni e violenze.(Di venerdì 8 marzo 2019)

