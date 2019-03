Audi A3 Sportback g-tron | compatta di lusso

Audi e-tron Sportback - A Ginevra in anteprima mondiale : Lo stand dell'Audi al Salone di Ginevra ospita l'anteprima mondiale della e-tron Sportback concept, che viene mostrata in una versione vicina alla produzione esattamente come accaduto nel 2018 per la sorella e-tron. La vettura divide il palco con la Q4 e-tron, la e-tron GT e le versioni plug-in hybrid dei modelli A6, A7, A8 e Q5. Versione Suv coupé. La Sportback deriva infatti dal medesimo progetto della Suv elettrica già ordinabile ...