Attenzione | anche l' 8 Marzo ha le sue bufale

[Il punto] Il M5S crolla ma anche il Pd perde : Attenzione a non spingere sempre più i grillini tra le braccia della Lega : Un vero tema di riflessione per tutto il mondo Dem. 26 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sorteggi Europa League : Pericolo Inter-Napoli - Attenzione anche a Sarri.. : Chi devono temere Napoli e Inter oggi al Sorteggio? Ormai tutto è possibile, non ci sono paletti, possono arrivare i derby (proprio Napoli-Inter per esempio) o sfide fra club in arrivo dallo stesso gruppo.Ma non fra russa e ucraina, per motivi politici. Chi temere? Facile, spagnole e inglesi. Quest’ultime perché sono le più «nobili» del torneo; Chelsea e Arsenal, due da ottavi di Champions, non di Europa League.Due club al 17° e al 10° posto ...