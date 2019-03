Atletico Madrid | Simeone | «Turnover con il Leganes? Non siamo messi come la Juve»

Herrera a un passo dall'Atletico Madrid : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Hector Herrera, il centrocampista messicano del Porto, è a un passo dall'Atletico di Madrid. Lo scrive lo spagnolo 'AS' ricordando che il 28enne centrocampista è in scadenza di ...

Atletico Madrid - Godin si ferma in allenamento : è in dubbio per la Juve : TORINO - Diego Godin si ferma in allenamento. Il difensore uruguaiano dell' Atletico Madrid ha dovuto interrompere la seduta di oggi per una botta subìta alla gamba destra e non sarà in campo per la ...

Ottavi di Champions League : Juventus-Atletico Madrid - il 12 marzo su Sky Sport : Dopo la sofferta vittoria (1-2) a Napoli e la gara di questa sera con l'Udinese in campionato, la Juventus si concentrerà totalmente su quella che è la partita più importante di questa parte di stagione, cioè la gara di ritorno degli Ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, in programma a Torino alle 21,00 del 12 marzo. C'è da ribaltare lo 0-2 del "Wanda Metropolitano" e non sarà per niente facile, ma la corazzata bianconera ha il dovere di ...

Pronostico Atletico Madrid vs Leganes - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Leganes, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Leganes, in programma sabato 9 marzo. In palio il secondo posto, ma non solo. Perché Atletico-Leganes è un quasi derby di Madrid. I colchoneros, alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus, hanno sette punti di ritardo dal Barcellona, mentre gli ...

Niente squalifica per Simeone - sarà in panchina per Juventus-Atletico Madrid : Ad Allegri multa più salata Tanto clamore per nulla. La Uefa non ha squalificato Diego Simeone per la discussa esultanza nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions tra Atletico Madrid e Juventus, gara che si è conclusa con il punteggio di 2-0. La Uefa lo ha punito con una multa di 20mila euro. Multa più onerosa per Massimiliano Allegri: 30mila euro e anche un’ammonizione perché la sua squadra si è presentata in ritardo ...

Juventus - Micheletti : 'Allegri è a rischio esonero se non batte l'Atletico Madrid' : E' un finale di stagione molto interessante dal punto di vista del calciomercato, in particolar modo in Italia, dove le panchine a rischio in Serie A sono molte: da Allegri a Di Francesco, fino ad arrivare a Spalletti, la prossima stagione potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione nelle principali panchine. Ma non solo dalla prossima stagione, già in questo finale potrebbero esserci esoneri molto importanti, su tutti quelli possibili ...

Juventus-Atletico Madrid in tv - canale e diretta streaming. Orario e programma del ritorno : Sono iniziati ieri i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, che però saranno spalmati su due settimane per permettere ai due tabelloni delle principali competizioni continentali di allinearsi ai quarti di finale. Giocherà dunque martedì prossimo la Juventus in casa contro l’Atletico Madrid. La Vecchia Signora sarà chiamata a ribaltare il pesante 0-2 rimediato all’andata al Wanda Metropolitano, ...

Juve - Khedira al lavoro : l'Atletico Madrid è un sogno : TORINO - Sami Khedira è tornato alla Continassa : concluso il periodo di convalescenza, ieri mattina il centrocampista tedesco era al J Medical per sottoporsi ai controlli medici dopo l'intervento al ...

Juventus-Atletico Madrid video per l’operazione remuntada : ATLETICO Madrid JUVENTUS video – L’operazione remuntada della Juventus in Champions Leauge parte non solo sul campo, dove oggi i bianconeri si sono ritrovati dopo un giorno di riposo, ma anche con un clip per scaldare l’ambiente, annunciato dall’hashtag #getready to comeback (preparatevi al ritorno) e pubblicato sul sito ufficiale della società. “Alcune notti cullano […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid ...