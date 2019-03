Atletica | Coppa Europa di lanci 2019 | l’Italia si affida a Fraresso | Fabbri e Visca per

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Nel weekend andrà in scena ladi, a Samorin (Slovacchia) spazio alla 19^ edizione di questa competizione che a tutti gli effetti chiude la stagione invernale dell’leggera. L’Italia si presenta all’appuntamento con 16 atleti (8 uomini e 8 donne), schiereremo tre formazioni (manca quella under 23 femminile a causa di un infortunio della pesista Martina Carnevale) e l’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato come successo negli ultimi anni (vittoria tra i seniores maschili nel 2017 e tra gli under 23 uomini nel 2018).L’Italia si affiderà in particolar modo a Mauroche poche settimane fa è diventato il suo secondo azzurro di sempre nel tiro del giavellotto (81.79 metri) e a Leonardoche in stagione si è spinto fino a 20.69 metri col peso ma che è reduce dai deludenti Europei indoor. Il 26enne trevigiano e ...

fisco24_info : America’s Cup di Auckland, Luna Rossa si affida ancora una volta a Technogym per preparare la sfida del 2021: L'azi… - AntFra7 : @Rossonerosemper 12 partite ma noi tra 45 giorni abbiamo il ritorno di semifinale di Coppa Italia e la condizione a… - Percivalgull4 : @Delirio897J Se passiamo la condizione atletica non puo' che migliorare. E poi basta con questa fissazione della co… -