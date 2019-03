Ascolti TV 7 marzo 2019 | Che Dio ci aiuti stravince | Il Milionario arranca

Ascolti TV | Giovedì 7 marzo 2019. Che Dio Ci Aiuti (22.2%) doppia il Milionario (11.3%). Del Debbio riparte dal 5.2%. Sortino 2.9% - Formigli 5.7% : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 7 marzo 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.122.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al vide 2.211.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 600.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.361.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 7 marzo 2019. Che Dio Ci Aiuti (22.2%) doppia il Milionario (11.3%). Del Debbio riparte dal 5.2% : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 7 marzo 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.122.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 United Kingdom ...

Ascolti tv giovedì 7 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5 ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 Popolo Sovrano, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 7 marzo 2019 : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 7 marzo 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 United Kingdom – L’amore ...

Ascolti Tv 6 marzo 2019. In 4 - 8 milioni per la Roma. Conferme per la Porta Rossa e Chi l'ha visto? : Ascolti Tv di mercoledì 6 marzo 2019 . Su Rai1 l'incontro di Champions League Porto-Roma è stato visto da una media di oltre 4,8 milioni di spettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al ...

Ascolti TV 6 marzo 2019 - La Porta Rossa 2 non decolla : share in calo : Ascolti TV mercoledì 6 marzo 2019: il pubblico preferisce la Champions League e la fiction Rai cala nello share La partita di Champions League Porto – Roma ha registrato la percentuale di share più alta ieri in prima serata. Su Rai 1 sono rimasti sintonizzati più di 4 milioni e 800 telespettatori (pari ad uno share pari […] L'articolo Ascolti TV 6 marzo 2019, La Porta Rossa 2 non decolla: share in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Mercoledì 6 marzo 2019. Porto-Roma 20.4% - Benvenuti al Sud 12.8% - La Porta Rossa 10.4% : Porto-Roma - Daniele De Rossi (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma ha conquistato 4.821.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.923.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori ...

Ascolti tv mercoledì 6 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Porto - Roma, ritorno Ottavi di Finale di Champions, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La Porta Rossa, seconda stagione, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Benvenuti al Sud ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 marzo 2019 : Porto-Roma - Daniele De Rossi (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Ascolti Tv 5 marzo 2019 - Camilleri Flop superato da Iene - Zalone e Collegio. Al pomeriggio vola Barbara d'Urso : Ascolti Tv di martedì 5 marzo 2019 . Andrea Camilleri conosce la prima sconfitta. Su Rai1 Conversazione su Tiresia è stata seguita da 2.430.000 spettatori pari al 9,9% di share. Su Canale 5 Sole a ...

Ascolti TV 5 marzo 2019 : il pubblico preferisce Checco Zalone a Camilleri : Ascolti TV martedì 5 marzo 2019, Sole a catinelle è stato il programma più visto della prima serata: Checco Zalone batte Andrea Camilleri Sole a catinelle, il film di Checco Zalone, è stato il programma più visto ieri in prima sera. Mediaset, in termini di Ascolti TV, ha avuto dunque la meglio sulla Rai. Il […] L'articolo Ascolti TV 5 marzo 2019: il pubblico preferisce Checco Zalone a Camilleri proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 5 marzo 2019. Sole a Catinelle al 13.7% - Il Collegio al 10.4% - la Conversazione su Tiresia al 9.9% : Andrea Camilleri Su Rai1 Camilleri presenta - Conversazione su Tiresia ha conquistato 2.430.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.207.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.399.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.006.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv martedì 5 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Conversazione su Tiresia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il Collegio, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Sole a catinelle ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Martedì 5 marzo 2019 : Andrea Camilleri Su Rai1 Conversazione su Tiresia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Il ...