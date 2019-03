Archeologia | domani in mostra i reperti archeologici delle ville romane di Stabiae

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Terza tappa a Castellammare per “Vesuvius”: dopo il Museo archeologico virtuale di Ercolano e il Castello dei Conti di Acerra, la Reggia di Quisisana. Innovazione e tradizione; cultura classica e tecnologia multimediale; la parola antica e l’immagine digitale: con questo spettacolo, nato da un’idea dell’archeologo Gianmatteo Matull , il MAV mette a disposizione in modo concreto il suo bagaglio di conoscenza scientifica per tutta l’area vesuviana. Luoghi baciati dagli Dei: le meraviglie di Pompei, Ercolano,, Oplonti e lo scrigno di Boscoreale; il Parco del Vesuvio e quel polmone verde rappresentato dal Parco dei monti Lattari con la sua spettacolare funivia riattivata con l’aiuto della Regione; la Reggia di Portici, il circuitovesuviane, il misterioso e negletto isolotto di Rovigliano alla foce del Sarno. Alla fine di questo percorso fantastico ecco il MAV; ...

