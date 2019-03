ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) «rotondo poi hai i pensieri su alcune situazioni che dobbiamo certamente migliorare». Bicchiere mezzo pieno per Carloal termine del match di Europa League del Napoli con il Salisburgo- Poi analizza la partita: «Contro il Salisburgo, una squadra che pressa molto alta, era fondamentale verticalizzare. L’abbiamo fattoattraverso possesso e contropiede. Ilpotevapiù rotondo. Siamo contenti per ilanche perché il Salisburgo ha avuto la possibilità di segnare e questo avrebbe complicato le cose. Per quello che si è visto negli ultimi quindici minuti la partita di ritorno sarà complicata».Milik ok ma capolavoro di Mertens «Sul tabellino c’è Milik ma il primo gol è stato un capolavoro di Mertens. Se avesse fatto anche gol la sua partita sarebbe stata da incorniciare perché ha fatto tante altre cose».Meret decisivo «Meret è ...

napolista : Ancelotti: «Bene il risultato ma tanti errori, speriamo di non essere noi la sorpresa in negativo» «Koulibaly e Mak… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO INTEGRALE - Carlo Ancelotti: 'In difesa un passo indietro, anche se il 3-0 indirizza bene, ma non voglio che dive… -