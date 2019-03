Ambiente | a febbraio | qualità dell’aria sotto la media in Trentino

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il superamento del limite digiornaliera previsto per l’inquinante polveri sottili, pm10, ha decretato il giudizio negativo relativo alladell’aria nel mese diin. Dai dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo, è emerso che nel corso del mese sono stati registrati valori superiori a 50 microgrammi per metro cubo nelle stazioni di Trento via Bolzano e Borgo Valsugana. Per tutti gli altri inquinanti monitorati, in particolare il biossido di azoto, sono state rilevate, in tutte le stazioni di misura, concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti normativi. I valori, riferisce l’Appa (Agenzia provinciale per la protezione dell’), sono comunque nellain relazione ai dati degli anni precedenti.L'articolo: adell’arialain...

