Algeria | almeno mezzo milione di persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika

(Di venerdì 8 marzo 2019) Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre unper le opposizioni. In ogni caso, in, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il movimento di protesta,dihanno sfilato ad Algeril’annunciata quinta candidatura dialle presidenziali del 18 aprile.La colorata e rumorosa manifestazione, fatta di tante bandiere algerine, fiori e cartelli con “vattene”, per ore è stata pacifica e partecipata anche da alcuni “colonelli” del partito del presidente, il Fln, che nelle scorse ore si sono sfilate ...

