Alba Parietti parla del caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona

Isola dei Famosi - Alba Parietti attacca Aldo Grasso : “Non ha capito la delicatezza del momento. I licenziamenti? Mediaset ha fatto la scelta giusta - ma io resto” : Pur avendo già espresso le sue critiche a quanto accaduto a Riccardo Fogli nella puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi, Alba Parietti è tornata sull’argomento e ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha risposto al critico del Corriere della Sera, Aldo Grasso, l’ha definita “complice” di questa vicenda perché non ha lasciato il programma: “Sul piano autoriale parlo e conto solo su ciò che dico e faccio ...

Alba Parietti insultata per il video di Fabrizio Corona all’Isola si dissocia : ‘Siete uguali a lui’ : Continua a far discutere il video messaggio di Fabrizio Corona trasmesso durante l’ottava puntata de L’isola dei famosi, un filmato nel quale l’ex re dei paparazzi confermerebbe, con toni sadici, i presunti tradimenti di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli. Dopo Alessia Marcuzzi, inondata sui social di commenti di telespettatori indignati per l’accaduto, tocca ora ad Alba Parietti, opinionista del reality, ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti contro Corona : 'Ho mal di stomaco - mi dissocio. La dignità viene prima del lavoro' : Il video realizzato ieri all' Isola dei Famos i, programma seguito in diretta da , da Fabrizio Corona all'indirizzo di Riccardo Fogli per avvisarlo del tradimento della moglie ha fatto molto discutere ...

Isola dei Famosi - imbarazzo per la vicenda Fogli : Alda D’Eusanio e Alba Parietti si dissociano : Alda D'Eusanio, Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quello andato in onda ieri sera all’Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli è stato uno dei momenti più beceri mai visti in quasi vent’anni di reality (e ne sono successe!). Il naufrago desideroso di conoscere il “bastardo” – parola sua – che aveva messo in giro la notizia del tradimento di sua moglie Karin Trentini è stato brutalmente ...