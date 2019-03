Al via la 27a giornata di Serie A | William Hill scende in campo con le sue Quote

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Questa sera subito inla capolista Juventus, che ospita l’Udinese. In casa bianconera si prospetta un ampio turn-over, soprattutto dopo la vittoria di Napoli, che ha quasi consegnato lo scudetto alla Vecchia Signora, e in vista della prossima gara di Champions League, che Risultati immagini per milan calciosettimana prossima infuocherà lo Stadium con la speranza di ribaltare il risultato negativo dell’andata. Lesono tutte a favore della capolista: 1.38 è il moltiplicatore assegnato al segno 1, mentre pareggio e successo degli ospiti valgono rispettivamente 4.75 e 10.00. L’unico spiraglio di speranza previsto sulla lavagna diè l’opzione Doppia Chance Udinese O Pareggio, proposta a 3.00. Invitante la possibilità Juventus Vincente 2-0 A Fine Primo Tempo che, proposta tra leMaggiorate, moltiplica ogni giocata per 7.00. Sabato alle 18.00 va in scena ...

CalcioWeb : Al via la 27a giornata di #SerieA: #WilliamHill scende in campo con le sue Quote Maggiorate - BlunoteWeb : Serie B: 27a Giornata, la capolista Brescia cade in casa - BlunoteWeb : Serie B: Gli arbitri designati per la 27a Giornata -