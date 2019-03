Airbnb punta alla prenotazione last minute degli hotel

wired

(Di venerdì 8 marzo 2019) Mentre prepara il suo debutto in Borsa entro la fine del 2019, con una quotazione di circa 31 miliardi di dollari,, che permette di gestire affitti brevi tra privati, continua a espandersi nel settore. La compagnia ha infatti annunciato sul suo sito di avere stretto un accordo per l’acquisizione diTonight, sito che permette agli utenti di fare prenotazioniper stanze d’albergo.In questo modo,accresce la sua offerta per i clienti che decidono di usufruire dei suoi servizi per periodi di una o due notti, e che preferiscono la classica camera d’albergo anziché l’appartamento di altre persone. Inoltre, in questo modo la società si tutela anche rispetto ai problemi legati alle tassazioni sugli affitti, cosa che ha recentemente creato qualche problema anche nel nostro paese riguardo al caso della cedolare secca.Già dall’anno scorso peraltroha ...