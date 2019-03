Adua del Vesco a Verissimo | Mi sono ammalata di anoressia | pesavo 34 chili e volevo

Campidoglio - pubblicate grAduatorie provvisorie per scuole dell’infanzia : Campidoglio, pubblicate graduatorie provvisorie per l’accesso alle scuole dell’infanzia di Roma Capitale. Baldassarre: “Prosegue lavoro per aumentare qualità”. pubblicate le graduatorie provvisorie per l’accesso alle scuole dell’infanzia di Roma Capitale per l’anno educativo 2019-2020. Le famiglie interessate possono verificare il punteggio acquisito nella graduatoria provvisoria della scuola inserendo il codice fiscale del ...

Verissimo - Adua del Vesco : confessioni su Gabriel Garko e l’anoressia : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Adua Del Vesco racconta un periodo molto doloroso della sua vita. L’attrice, nata Rosalinda Cannavò a Messina il 26 novembre 1994, è nota per aver partecipato alla miniserie Il peccato e la vergogna e alla fiction Non è stato mio figlio. Tuttavia, i più la conoscono per via della sua vita privata, e di quel fidanzamento con Gabriel Garko. Un amore grande, il loro, che si è trasformato oggi in un ...

Adua del Vesco : “Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita” : “Mi sono ritrovata in un tunnel oscuro e purtroppo quando me ne sono accorta era un po’ troppo tardi”. Parole di Adua del Vesco che, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha raccontato il periodo più tragico della sua vita: “Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la grAduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la grAduatoria generale e le specialità. Dominik Paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la grAduatoria aggiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

